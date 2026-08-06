『STRANGER THAN HEAVEN』コーナーへの来場やデモプレイへの参加、ソフトの予約で各種ノベルティを配布！
『STRANGER THAN HEAVEN』が「東京ゲームショウ2026」に出展展決定！デモプレイやシアター、スペシャルステージなど7つの出展コンテンツを公開
セガは8月6日、「龍が如く」シリーズ最新作『STRANGER THAN HEAVEN』［Xbox Game Pass／Xbox Series X|S／Xbox on PC／Xbox Cloud／PC（Steam）／PlayStation 5］について、幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2026」（以下、TGS2026）への出展を決定したと発表。TGS2026の会期は、2026年9月17日～9月21日まで（一般公開日は9月19日～21日）。
また、デモプレイやシアター、スペシャルステージなど「TGS2026」セガ／アトラスブースを中心に展開される7つ出展のコンテンツの概要を公開した。
ゲームの発売日は、2027年1月15日予定。価格は、パッケージ通常版が9900円／ダウンロード版のスタンダード・エディションが8990円。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。
■『STRANGER THAN HEAVEN』出展概要
①デモプレイ
過去のメディア向けイベントで公開したバトルから各種調整・アップデートを行ったデモ版で、本作のコンバットシステムを楽しめる。
②シアター ※一部を除き予約制
未発表楽曲を含む本作の楽曲映像をいち早く楽しめる。シアターは一部予約制で、キャラクターごとに異なる3種類の演目の中から希望の上映回を選択して応募できる。応募方法の詳細は、『STRANGER THAN HEAVEN』公式Xで発表予定だ。公式アカウントをフォローして待ってほしい。
＜応募概要＞
募集：2026年8月17日～8月23日
当選通知：2026年8月末～9月上旬予定
③スペシャルステージ
「TGS2026」の期間中、セガ／アトラスブースでは5日間ともに『STRANGER THAN HEAVEN』のステージプログラムを実施。ゲストを迎えたスペシャルトークに加え、会場来場者参加型のTGS2026試遊デモのプレイ企画も予定している。
ステージの模様は「RGGスタジオ公式YouTubeチャンネル」および「セガ公式YouTubeチャンネル」にて配信予定だ。
④ウォークスルーミュージアム ※予約不要
本作に登場する「5つの時代」をコンセプトにしたミュージアムゾーンを楽しめる、体験型展示。
⑤ノベルティ配布 ※各日数量限定
『STRANGER THAN HEAVEN』コーナーへの来場やデモプレイへの参加、ソフトの予約で各種ノベルティを配布。
・オリジナルうちわ：『STRANGER THAN HEAVEN』コーナー近辺にて配布
・オリジナルネックストラップ：シアターまたはデモプレイ参加で配布
・オリジナルアナログスティックカバー：会場で本作の予約を確認できた人へ配布
⑥各種キャンペーン
8月5日より開設した『STRANGER THAN HEAVEN』公認Discordへの参加確認画面を提示した人に、特製クリアカードを先着配布。SNS投稿キャンペーンも実施予定だ。会場に訪れた際は感想などをハッシュタグ「#ストレンジャーザンヘヴンTGS」をつけてXやInstagramなどで投稿しよう。
⑦新作グッズ販売
「TGS2026」会場では本作の新作グッズを発売予定。ほかにも「RGGスタジオ」の新作グッズも発売予定だ。ぜひ、Hall 11のセガ／アトラス物販コーナーにも足を運んでみよう。
【新商品】
・ロゴピンバッジ
・キービジュアルTシャツ（M／L／2L／3L）
・レコード風コースター
・レジンカレッジリング クリア（S／M／L）
・マジッククリアファイル
【「東京ゲームショウ2026」開催概要】
イベント名：TOKYO GAME SHOW 2026 ／ 東京ゲームショウ2026
会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）
開催日時：
ビジネスデイ：2026年9月17日・18日10時～17時
一般公開日：2026年9月19日・20日9時30分～17時
2026年9月21日9時30分～16時
セガ／アトラスブース：Hall 4-N01（幕張メッセ Hall 4 駅側）
セガ／アトラス物販コーナー：幕張メッセ Hall 11-W03
■『STRANGER THAN HEAVEN』予約受け付け中
『STRANGER THAN HEAVEN』（パッケージ版・ダウンロード版）を予約すると、ゲーム内で使用できるダウンロードコンテンツ（DLC）として、武器「ドス・影切」が予約特典として付いてくる。ぜひ、予約してゲットしよう。
【ゲーム情報】
タイトル：STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘヴン）
ジャンル：アクションアドベンチャー
販売：セガ
プラットフォーム：Xbox Game Pass／Xbox Series X|S／Xbox on PC／Xbox Cloud／PC（Steam）／PlayStation 5
発売日：2027年1月15日予定
価格：
通常版：9900円（パッケージ版）
Collector's Edition：1万8000円（パッケージ版）
スタンダード・エディション：8990円（ダウンロード版）
デラックス・エディション：1万1990円（ダウンロード版）
※XSX|S／PC（Steam）版および「スタンダード・エディション」「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ販売
CERO：D（17才以上対象）
©SEGA
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