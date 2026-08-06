『STRANGER THAN HEAVEN』コーナーへの来場やデモプレイへの参加、ソフトの予約で各種ノベルティを配布！

セガは8月6日、「龍が如く」シリーズ最新作『STRANGER THAN HEAVEN』［Xbox Game Pass／Xbox Series X|S／Xbox on PC／Xbox Cloud／PC（Steam）／PlayStation 5］について、幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2026」（以下、TGS2026）への出展を決定したと発表。TGS2026の会期は、2026年9月17日～9月21日まで（一般公開日は9月19日～21日）。

また、デモプレイやシアター、スペシャルステージなど「TGS2026」セガ／アトラスブースを中心に展開される7つ出展のコンテンツの概要を公開した。

ゲームの発売日は、2027年1月15日予定。価格は、パッケージ通常版が9900円／ダウンロード版のスタンダード・エディションが8990円。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。

■『STRANGER THAN HEAVEN』出展概要

①デモプレイ

過去のメディア向けイベントで公開したバトルから各種調整・アップデートを行ったデモ版で、本作のコンバットシステムを楽しめる。

②シアター ※一部を除き予約制

未発表楽曲を含む本作の楽曲映像をいち早く楽しめる。シアターは一部予約制で、キャラクターごとに異なる3種類の演目の中から希望の上映回を選択して応募できる。応募方法の詳細は、『STRANGER THAN HEAVEN』公式Xで発表予定だ。公式アカウントをフォローして待ってほしい。

＜応募概要＞

募集：2026年8月17日～8月23日

当選通知：2026年8月末～9月上旬予定

③スペシャルステージ

「TGS2026」の期間中、セガ／アトラスブースでは5日間ともに『STRANGER THAN HEAVEN』のステージプログラムを実施。ゲストを迎えたスペシャルトークに加え、会場来場者参加型のTGS2026試遊デモのプレイ企画も予定している。

ステージの模様は「RGGスタジオ公式YouTubeチャンネル」および「セガ公式YouTubeチャンネル」にて配信予定だ。

④ウォークスルーミュージアム ※予約不要

本作に登場する「5つの時代」をコンセプトにしたミュージアムゾーンを楽しめる、体験型展示。

⑤ノベルティ配布 ※各日数量限定

『STRANGER THAN HEAVEN』コーナーへの来場やデモプレイへの参加、ソフトの予約で各種ノベルティを配布。

・オリジナルうちわ：『STRANGER THAN HEAVEN』コーナー近辺にて配布

・オリジナルネックストラップ：シアターまたはデモプレイ参加で配布

・オリジナルアナログスティックカバー：会場で本作の予約を確認できた人へ配布

⑥各種キャンペーン

8月5日より開設した『STRANGER THAN HEAVEN』公認Discordへの参加確認画面を提示した人に、特製クリアカードを先着配布。SNS投稿キャンペーンも実施予定だ。会場に訪れた際は感想などをハッシュタグ「#ストレンジャーザンヘヴンTGS」をつけてXやInstagramなどで投稿しよう。

⑦新作グッズ販売

「TGS2026」会場では本作の新作グッズを発売予定。ほかにも「RGGスタジオ」の新作グッズも発売予定だ。ぜひ、Hall 11のセガ／アトラス物販コーナーにも足を運んでみよう。

【新商品】

・ロゴピンバッジ

・キービジュアルTシャツ（M／L／2L／3L）

・レコード風コースター

・レジンカレッジリング クリア（S／M／L）

・マジッククリアファイル

【「東京ゲームショウ2026」開催概要】

イベント名：TOKYO GAME SHOW 2026 ／ 東京ゲームショウ2026

会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

開催日時：

ビジネスデイ：2026年9月17日・18日10時～17時

一般公開日：2026年9月19日・20日9時30分～17時

2026年9月21日9時30分～16時

セガ／アトラスブース：Hall 4-N01（幕張メッセ Hall 4 駅側）

セガ／アトラス物販コーナー：幕張メッセ Hall 11-W03

■『STRANGER THAN HEAVEN』予約受け付け中

『STRANGER THAN HEAVEN』（パッケージ版・ダウンロード版）を予約すると、ゲーム内で使用できるダウンロードコンテンツ（DLC）として、武器「ドス・影切」が予約特典として付いてくる。ぜひ、予約してゲットしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘヴン）

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：Xbox Game Pass／Xbox Series X|S／Xbox on PC／Xbox Cloud／PC（Steam）／PlayStation 5

発売日：2027年1月15日予定

価格：

通常版：9900円（パッケージ版）

Collector's Edition：1万8000円（パッケージ版）

スタンダード・エディション：8990円（ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万1990円（ダウンロード版）

※XSX|S／PC（Steam）版および「スタンダード・エディション」「デラックス・エディション」はダウンロード版のみ販売

CERO：D（17才以上対象）

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