『STRANGER THAN HEAVEN』や『ペルソナ４ リバイバル』など多数のタイトルが出展！

セガは8月27日、幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2026」（以下、TGS2026）について、セガ／アトラスブースの出展情報を公開。TGS2026の会期は、2026年9月17日から9月21日まで（一般公開日は9月19日～21日）。

▼セガ／アトラスTGS2026特設サイト

https://tgs.sega.jp/2026/ja/

セガ／アトラスブースでは、『STRANGER THAN HEAVEN』や『ペルソナ４ リバイバル』をはじめとしたセガやアトラス、さまざまなパートナーメーカーのタイトルを多数出展。

また、出展タイトルの初公開情報やTGS2026限定のパフォーマンス、人気インフルエンサーによるゲームプレイが楽しめるステージショウ「ファンタイムSHOW」も実施する。

2026年も全ステージプログラムをYouTubeで生配信を実施。会場の外でも、セガ／アトラスブースの新情報やバラエティあふれるプログラムをチェック可能だ。タイムテーブルなどの詳細は後日発表するとのことなので、楽しみにしよう。

セガ／アトラス物販コーナーでは、『STRANGER THAN HEAVEN』や『ペルソナ４ リバイバル』『SONIC PICO PARK』の会場先行販売アイテムをはじめとしたグッズを多数用意。商品の詳細は、TGS2026特設サイトにて後日掲載するとのこと。

なお、セガ／アトラスTGS2026特設サイトでは、出展タイトルや配布物などの情報やブースマップ、SNSキャンペーンの情報などを今後随時更新していく。TGS2026に来場する人もそうでない人も、ぜひセガ／アトラスブースのコンテンツを楽しもう。

■セガ／アトラスブース出展タイトル一覧（タイトル／発売日／プラットフォーム）

対応機種 略式表記：

PS5：PlayStation 5／PS4：PlayStation 4／NS2：Nintendo Switch 2／NS：Nintendo Switch／Epic：Epic Games Store）

●セガ／アトラス

『STRANGER THAN HEAVEN』／2027年1月15日／XBOX Game Pass、XBOX Series X|S、XBOX on PC、XBOX Cloud、PC（Steam）、PS5

『ペルソナ４ リバイバル』／2027年2月18日／XBOX Game Pass、XBOX Series X|S、PS5、PC（Steam、Windows）

『トータルウォー：ウォーハンマー40,000』／2027年発売予定／PS5、XBOX Series X|S、PC（Steam、Epic）

『クレイジータクシー：ワールドツアー』／2027年発売予定／XBOX Series X|S、XBOX on PC、PS5、NS2、PC（Steam）

『ソニックレーシング クロスワールド』／発売中／PS5、PS4、XBOX Series X|S、XBOX One、NS2、NS、PC（Steam、Epic）

『メタファー：リファンタジオ』／2026年11月12日／NS2 ※他機種版は発売中

『ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション』／2026年9月16日 ※パッケージ版は11月6日発売予定 ／NS2、PS5、XBOX Series X|S

●PICO PARK

『SONIC PICO PARK』／未定／PC（Steam）

●アークシステムワークス

『デモンズナイトフィーバー』／2026年10月22日／PS5、NS、PC（Steam）

『デイヴ・ザ・ダイバー COMPLETE EDITION』／2026年10月8日 ※パッケージ版 ／PS5、NS2

『神貌のクリファ』／2026年9月24日／PS5、NS、PC（Steam、Epic）

『Absolum（アブソラム）』／2026年9月17日 ※パッケージ版 ／NS2 ※他機種版は発売中

●エレクトロニック・アーツ

『EA SPORTS FC™ 27』／2026年9月25日／PS5、PS4、NS2、NS、XBOX Series X|S、XBOX One、PC（Steam、Epic、EA app）

●Kepler Interactive

『Clair Obscur: Expedition 33』／発売中／PS5、XBOX Series X|S、PC（Steam、Epic、Windows）

●SHIFT UP

『Stellar Blade™ コンプリートエディション』／2026年発売予定／NS2

●GPTRACK50

『ステューピッド・ネバー・ダイズ（Stupid Never Dies）』／2026年10月22日／PS5、PC（Steam）

●GIANTS Software

『Farming Simulator 25』 Beans & Alpacas Expansion／2026年10月27日／PS5、XBOX Series X|S、PC（Steam、Epic、Windows、Mac）

●DRAGAMI GAMES

『LOLLIPOP CHAINSAW NEW PROJECT』（仮題）／未定／未定

●New Tales

『Kalanoro（カラノロ）』／2026年9月24日／PS5、NS、PC（Steam）

●Remedy Entertainment Plc.

『CONTROL Resonant』／2026年9月24日 ※パッケージ版は10月15日発売予定 ／PS5、XBOX Series X|S、PC（Steam、Epic）

●WB Games

『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』／発売中 ※NS2版は9月18日発売予定 ／PS5、NS2、XBOX Series X|S、PC（Steam、Epic）

『レゴ®ハリー・ポッターコレクション』／未定／NS2 ※他機種版は発売中

【東京ゲームショウ2026開催概要】

イベント名：TOKYO GAME SHOW 2026／東京ゲームショウ2026

会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

開催日時：

ビジネスデイ：2026年9月17日・18日10時～17時

一般公開日：2026年9月19日・20日9時30分～17時

2026年9月21日9時30分～16時

ブース場所：セガ／アトラスブース：Hall 4-N01（幕張メッセ ホール4 駅側）

【東京ゲームショウ2026 セガ／アトラス物販コーナー 出展概要】

会場：幕張メッセ Hall 11-W03

※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。

※入場にはチケット（有料）が必要です。