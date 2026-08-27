『STRANGER THAN HEAVEN』や『ペルソナ４ リバイバル』など多数のタイトルが出展！
「東京ゲームショウ2026」セガ／アトラスブース特設サイトを公開！
セガは8月27日、幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2026」（以下、TGS2026）について、セガ／アトラスブースの出展情報を公開。TGS2026の会期は、2026年9月17日から9月21日まで（一般公開日は9月19日～21日）。
▼セガ／アトラスTGS2026特設サイト
https://tgs.sega.jp/2026/ja/
セガ／アトラスブースでは、『STRANGER THAN HEAVEN』や『ペルソナ４ リバイバル』をはじめとしたセガやアトラス、さまざまなパートナーメーカーのタイトルを多数出展。
また、出展タイトルの初公開情報やTGS2026限定のパフォーマンス、人気インフルエンサーによるゲームプレイが楽しめるステージショウ「ファンタイムSHOW」も実施する。
2026年も全ステージプログラムをYouTubeで生配信を実施。会場の外でも、セガ／アトラスブースの新情報やバラエティあふれるプログラムをチェック可能だ。タイムテーブルなどの詳細は後日発表するとのことなので、楽しみにしよう。
セガ／アトラス物販コーナーでは、『STRANGER THAN HEAVEN』や『ペルソナ４ リバイバル』『SONIC PICO PARK』の会場先行販売アイテムをはじめとしたグッズを多数用意。商品の詳細は、TGS2026特設サイトにて後日掲載するとのこと。
なお、セガ／アトラスTGS2026特設サイトでは、出展タイトルや配布物などの情報やブースマップ、SNSキャンペーンの情報などを今後随時更新していく。TGS2026に来場する人もそうでない人も、ぜひセガ／アトラスブースのコンテンツを楽しもう。
■セガ／アトラスブース出展タイトル一覧（タイトル／発売日／プラットフォーム）
対応機種 略式表記：
PS5：PlayStation 5／PS4：PlayStation 4／NS2：Nintendo Switch 2／NS：Nintendo Switch／Epic：Epic Games Store）
●セガ／アトラス
『STRANGER THAN HEAVEN』／2027年1月15日／XBOX Game Pass、XBOX Series X|S、XBOX on PC、XBOX Cloud、PC（Steam）、PS5
『ペルソナ４ リバイバル』／2027年2月18日／XBOX Game Pass、XBOX Series X|S、PS5、PC（Steam、Windows）
『トータルウォー：ウォーハンマー40,000』／2027年発売予定／PS5、XBOX Series X|S、PC（Steam、Epic）
『クレイジータクシー：ワールドツアー』／2027年発売予定／XBOX Series X|S、XBOX on PC、PS5、NS2、PC（Steam）
『ソニックレーシング クロスワールド』／発売中／PS5、PS4、XBOX Series X|S、XBOX One、NS2、NS、PC（Steam、Epic）
『メタファー：リファンタジオ』／2026年11月12日／NS2 ※他機種版は発売中
『ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション』／2026年9月16日 ※パッケージ版は11月6日発売予定／NS2、PS5、XBOX Series X|S
●PICO PARK
『SONIC PICO PARK』／未定／PC（Steam）
●アークシステムワークス
『デモンズナイトフィーバー』／2026年10月22日／PS5、NS、PC（Steam）
『デイヴ・ザ・ダイバー COMPLETE EDITION』／2026年10月8日 ※パッケージ版／PS5、NS2
『神貌のクリファ』／2026年9月24日／PS5、NS、PC（Steam、Epic）
『Absolum（アブソラム）』／2026年9月17日 ※パッケージ版／NS2 ※他機種版は発売中
●エレクトロニック・アーツ
『EA SPORTS FC™ 27』／2026年9月25日／PS5、PS4、NS2、NS、XBOX Series X|S、XBOX One、PC（Steam、Epic、EA app）
●Kepler Interactive
『Clair Obscur: Expedition 33』／発売中／PS5、XBOX Series X|S、PC（Steam、Epic、Windows）
●SHIFT UP
『Stellar Blade™ コンプリートエディション』／2026年発売予定／NS2
●GPTRACK50
『ステューピッド・ネバー・ダイズ（Stupid Never Dies）』／2026年10月22日／PS5、PC（Steam）
●GIANTS Software
『Farming Simulator 25』 Beans & Alpacas Expansion／2026年10月27日／PS5、XBOX Series X|S、PC（Steam、Epic、Windows、Mac）
●DRAGAMI GAMES
『LOLLIPOP CHAINSAW NEW PROJECT』（仮題）／未定／未定
●New Tales
『Kalanoro（カラノロ）』／2026年9月24日／PS5、NS、PC（Steam）
●Remedy Entertainment Plc.
『CONTROL Resonant』／2026年9月24日 ※パッケージ版は10月15日発売予定／PS5、XBOX Series X|S、PC（Steam、Epic）
●WB Games
『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』／発売中 ※NS2版は9月18日発売予定／PS5、NS2、XBOX Series X|S、PC（Steam、Epic）
『レゴ®ハリー・ポッターコレクション』／未定／NS2 ※他機種版は発売中
【東京ゲームショウ2026開催概要】
イベント名：TOKYO GAME SHOW 2026／東京ゲームショウ2026
会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）
開催日時：
ビジネスデイ：2026年9月17日・18日10時～17時
一般公開日：2026年9月19日・20日9時30分～17時
2026年9月21日9時30分～16時
ブース場所：セガ／アトラスブース：Hall 4-N01（幕張メッセ ホール4 駅側）
【東京ゲームショウ2026 セガ／アトラス物販コーナー 出展概要】
会場：幕張メッセ Hall 11-W03
※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。
※入場にはチケット（有料）が必要です。
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