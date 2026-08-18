一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称：CESA）は8月17日、東京ゲームショウ（以下、TGS）30周年特設サイトをオープンし、30周年を記念する特別企画の詳細を公開した。

「TGS30周年記念特設サイト」では、1996年の第1回開催から30周年を迎える東京ゲームショウの歩みと情報を集約。TGS30年のこれまでの歴史を辿る年表や歴代のポスターに加え、本年度実施するさまざまな周年施策の最新情報を順次掲載していく予定とのこと。

URL：https://tgs.cesa.or.jp/2026/30th/

あわせて、東京ゲームショウ主催のCESAも30周年を迎え、「CESA30周年特設サイト」を開設するという（2026年8月26日予定）。サイト内では、日本のゲーム産業30年の歴史と文化を楽しく知ることができる体験型オンラインゲーム「CESA ゲーム検定」も特設サイトのオープンと同時にスタートする。

特設サイト公開後は誰でもクイズに挑戦できるので、ぜひ自身のゲーム知識レベルを試してみよう。

■30周年特別企画一覧が公開！

30周年というアニバーサリーイヤーを盛り上げる特別企画のラインアップを一挙公開。

●30周年アニバーサリーチケット

人気タイトルのビジュアルを刻印した純金メダルが特典となる超プレミアムな特別チケット。9月8日まで受注販売中だ。

●30周年タイトルトークステージ

今年節目を迎える人気ゲームタイトルのプロデューサー陣が集結するスペシャルプログラム。9月11日に第1弾の配信を予定しているほか、第2弾および会期中のトークステージも展開予定だ。

30年間愛され続けているタイトルの知られざる秘話とプロデューサー陣の作品への思いを紐解いていく。続報も期待しよう。

●東京ゲームショウ×ゲームの歩み30年

第1回東京ゲームショウが開催された1996年から現在まで、ゲーム業界の歴史をたどるパネル展示を会場内にて実施。その時々の株価や為替、流行語やヒット曲といった時事情報とともに、歴代の日本ゲーム大賞受賞作品や、ゲーム業界の主なできごと、ヒットタイトルなどを掲載。

●30周年応援メッセージボード

会場内に特設メッセージボードを設置。TGSへの応援メッセージを書き込んだ人には、特製ステッカーをプレゼントする。

●30周年フォトシェアキャンペーン

会場内に設置した30周年記念フォトフレームで撮影し、ハッシュタグ「#TGS30th」を付けてSNSに投稿した人に、特製ステッカーをプレゼント。

●30周年ゲームメーカーからのアニバーサリーメッセージ

30周年を記念して、ゲームクリエイターおよび開発チームから寄せられたメッセージ入りの色紙を会場内に展示。集まった色紙は30周年特設ページでも公開予定だ。

●30周年ファミリーゲームガラポン

TKP東京ベイ幕張ホールにて開催するファミリーゲームパークでは、会場内にてアンケートに回答すると、豪華景品が当たる「ファミリーゲームガラポン」に挑戦できる。ぜひご来場して、チャレンジしてみよう。

●30 BOOST FOOD

30周年にちなみ、会場内フードコート（4～6ホール南屋外フードコート、9ホール南屋外フードコート、TKP東京ベイ幕張ホールファミリーゲームパークフードコート）にて、「30」をコンセプトに、「30％増し」や、「30個入り」など通常よりボリュームやトッピングなどのバリエーションを増やした、特別フードメニューを提供。

また、30 BOOST FOODの限定ロゴも発表。TGS2026でしか味わえないお祝いフードをぜひ楽しもう。詳しいメニューは公式サイトを確認してほしい。

■オフィシャル情報番組「TGS NEWS STUDIO」開設！ 第1弾番組が配信中

TGSの新たな番組「TGS NEWS STUDIO」が開設された。本番組は、TGS2026に向けた最新情報や注目のポイント、開催中の楽しみ方をぎゅっと凝縮して紹介する、今年のTGSの注目ポイントが丸分かりとなるオフィシャル情報番組。

番組MCにはアナウンサーの田口尚平さんを起用し、2026年8月17日より第1回が配信中だ。本番組は、TGS2026会期中まで続くシリーズとして順次配信していくとのことなので、ぜひともチェックしよう。

配信プラットフォーム：YouTube／Twitch／X（同時配信）

公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@tokyogameshow

公式Twitch：https://www.twitch.tv/tokyogameshow1

公式X：https://x.com/tokyo_game_show

■東京ゲームショウ2026概要