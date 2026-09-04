セガは9月4日、幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2026」（以下、TGS2026）について、セガ／アトラスブースの出展情報や配布物について詳細を公開。TGS2026の会期は、2026年9月17日から9月21日まで（一般公開日は9月19日～21日）。

「TGS2026」のセガ／アトラスは、過去最大級の規模でブース出展。新作ゲームの体験プレイやステージプログラムはもちろん、各コーナーではタイトルの世界観を存分に楽しめる多彩なアクティビティを用意している。

さらに、来場者やブース内で体験プレイした人には、さまざまなオリジナルグッズをプレゼント。各タイトルの配布物情報も公開しているので、ぜひ確認しよう。

特設サイトでは、セガ／アトラスブースに関する最新情報を今後も随時更新していく。会場に来場予定の人も、自宅で楽しむ人も、「TGS2026」セガ／アトラスブースに注目しよう。

▼セガ／アトラスTGS2026特設サイト

https://tgs.sega.jp/2026/ja/

■セガ／アトラスブースでのアクティビティについて

セガ／アトラスブースでは、ゲームの体験プレイや映像放映に加え、各タイトルの世界観を楽しめるさまざまなアクティビティを用意。来場の際は、参加してみてはいかがだろうか。

『STRANGER THAN HEAVEN』

●『STRANGER THAN HEAVEN』シアター ※1

●『STRANGER THAN HEAVEN』ウォークスルーミュージアム

『ペルソナ４ リバイバル』

●リアルペルソナ召喚体験フォト

●クマなりきりフォトスポット

『トータルウォー：ウォーハンマー 40,000』

●ハンマーチャレンジ

『クレイジータクシー：ワールドツアー』

●デボラダ・イエロージャック フォトスポット

●アーケード風ハンドルコントローラー筐体 特別展示・試遊

『ソニックレーシング クロスワールド』

●縦型モニター仕様のゲームプレイ体験 ※2

『メタファー：リファンタジオ』

●体験型ゲームコンテンツ「剣の試練」

※1 シアターの事前予約は9月3日時点で受付を終了しております。

※1 一部の上映会は予約されていないお客様も参加可能です。

※1 当日の状況によってはキャンセル待ち等の対応を実施する可能性がございます。

※2 『ソニックレーシング クロスワールド』の試遊は「TGS2026」特殊仕様となります。

■出展形式・配布物一覧

出展形式：略式表記（試遊：体験プレイ出展／映像：映像出展／体験：体験コンテンツ）

配布物：

●：試遊・コンテンツ体験特典

○：配布特典

【出展形式／タイトル名／配布物】

◆セガ／アトラス

試遊・体験／『STRANGER THAN HEAVEN』／〇『STRANGER THAN HEAVEN』オリジナルうちわ

◯『STRANGER THAN HEAVEN』オリジナルアナログスティックカバー※1

●『STRANGER THAN HEAVEN』オリジナルネックストラップ※2

試遊・体験／『ペルソナ４ リバイバル』／ 〇『P4R』『メタファー』大型ショッパー

〇『P4R』主人公に、なる紙メガネv

●『P4R』ペットボトルホルダー＆スペシャルデザイン・アトラス水

●『P4R』『メタファー』オリジナルステッカーセット

試遊・体験／『トータルウォー：ウォーハンマー40,000』／●『トータルウォー：ウォーハンマー40,000』 アクリル ドッグタグキーチェーン

●『トータルウォー：ウォーハンマー40,000』手ぬぐい※3

●『トータルウォー：ウォーハンマー40,000』Tシャツ※4

●『トータルウォー：ウォーハンマー40,000』ステッカー※5

●その他景品（後日詳細公開）※6

試遊・体験／『クレイジータクシー：ワールドツアー』／〇『クレイジータクシー：ワールドツアー』タクシーランプサンバイザー

◯『クレイジータクシー』シリーズロゴステッカー※7

◯『クレイジータクシー：ワールドツアー』デボラダ・イエロージャック ステッカー※8

●『クレイジータクシー：ワールドツアー』クレイジーマネーメモ帳

試遊／『ソニックレーシング クロスワールド』／ ●ソニックレーシング クロスワールド：シーズン2『エヴァンゲリオン』 コラボ ポスター

●ソニックレーシング クロスワールド：シーズン2『ゴジラ』 コラボ ポスター

体験／『メタファー：リファンタジオ』／●『メタファー』ポストカード入り幻想小説風ブックレット※9

●『メタファー』ホモ・テンタ「歯」ンカチ※10

映像／『ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション』／〇『ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション』A4クリアファイル

◆PICO PARK

試遊／『SONIC PICO PARK』／●『SONIC PICO PARK』オリジナルうちわ（全8種）

◆アークシステムワークス

試遊／『デモンズナイトフィーバー』／〇リーフレット

試遊／『デイヴ・ザ・ダイバー COMPLETE EDITION』／〇リーフレット

試遊／『神貌のクリファ』／〇リーフレット

試遊／『Absolum（アブソラム）』 ／〇リーフレット

◆エレクトロニック・アーツ

試遊／『EA SPORTS FC™ 27』／〇『EA SPORTS FC™ 27』うちわ

●『EA SPORTS FC™ 27』ステッカー

◆Kepler Interactive

映像／『Clair Obscur: Expedition 33』／―

◆SHIFT UP

試遊／『Stellar Blade™ コンプリートエディション』／●『Stellar Blade』A4クリアファイル

◆GPTRACK50

映像／『ステューピッド・ネバー・ダイズ（Stupid Never Dies）』／〇『ステューピッド・ネバー・ダイズ』大判うちわ

◆GIANTS Software

試遊／『Farming Simulator 25』Beans & Alpacas Expansion／―

◆DRAGAMI GAMES

試遊／『LOLLIPOP CHAINSAW NEW PROJECT』（仮題）／ 〇『ロリポップチェーンソー』ロゴステッカー

●『ロリポップチェーンソー』キーチェーン

◆New Tales

試遊／『Kalanoro（カラノロ）』／●オリジナルステッカー

◆Remedy Entertainment Plc.

試遊／『CONTROL Resonant』／●CONTROL Resonant Tシャツ

●CONTROL Resonant トートバッグ

◆WB Games

試遊／『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』／●レゴ®ミニフィギュア バットマン™（レトロビデオゲーム）

映像／『レゴ®ハリー・ポッターコレクション』／―

※1『STRANGER THAN HEAVEN』をご予約いただいた方へプレゼントいたします。

※2『STRANGER THAN HEAVEN』を試遊またはシアターを観覧した方へプレゼントいたします。

※3 ※4 ※6『トータルウォー：ウォーハンマー40,000』ブースのアクティビティ「ハンマーチャレンジ」（参加方法：本作のウィッシュリスト追加）に参加した方の中から抽選でいずれかの景品をプレゼントいたします。なお、本アクティビティは18歳以上の方のみ参加可能です。

※5「ハンマーチャレンジ」にご参加いただいた方で、トータルウォーシリーズ公式X（https://x.com/totalwar_japan）をフォローいただいた方全員にプレゼントいたします。

※7『クレイジータクシー：ワールドツアー』のウィッシュリスト登録をされた方へプレゼントいたします。

※8指定ハッシュタグを付けてSNSに写真をポストした方に配布いたします。

※9ポストカードのデザインはランダムです。またランダムで「当たりシール」が含まれます。

※10『メタファー：リファンタジオ』ブースのアクティビティ「剣の試練」体験後に「当たり」が出た方へプレゼントいたします。