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100倍ズーム搭載「motorola razr fold」は閉じて9.89mm、6000mAhバッテリーで死角なし

2026年07月15日 10時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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　モトローラ・モビリティ・ジャパン（以下モトローラ）から、ブランド初となる横開きタイプ（フォルダブル）の折りたたみスマートフォン「motorola razr fold」が8月4日に発売されます。公式オンラインストアでの販売価格は29万9800円ですが、通信事業者のIIJmioでは19万9800円で提供されます。

洗練されたデザインと高い耐久性

　本体は閉じた状態の厚さが9.89mm、開いた状態で4.55mm、重量は243gに抑えられており、チタン製の強化ヒンジが採用されています。背面にはヴィーガンレザーが用いられ、PANTONE監修による織物調の「ブラッケンドブルー」と、レザー調の「リリーホワイト」の2色がラインナップされています。

　スマホを開くと現れるメインディスプレーは、約8.1型（2484×2232ドット）の有機ELで、最大120Hzのリフレッシュレートに対応します。閉じたままで操作できる約6.6型のアウトディスプレー（2520×1080ドット）には、スマートフォンとして世界で初めて「Corning Gorilla Glass Ceramic 3」を採用しています。これにより、コンクリートを模した表面に対し、2m超からの落下にも耐える耐久性を実現しているとのこと。

　そのほか、IP48およびIP49の防水・防塵性能や、80万回の開閉試験をクリアする堅牢性を備えています。

カメラ評価サイトで横折りスマホとして1位の評価

　カメラは第三者機関のDXOMARKにおいて、フォルダブル端末として1位の評価を獲得しています。背面にはソニー製の1/1.28型センサー「LYTIA 828」を採用した5000万画素のメインカメラ、光学3倍およびAI補正による最大100倍のスーパーズームに対応する5000万画素の望遠カメラ、5000万画素の超広角・マクロカメラのトリプルレンズシステムを搭載し、メインと望遠には光学式手ブレ補正（OIS）が備わっています。

　フロントカメラはオープン時が3200万画素、クローズ時が2000万画素です。

ハイエンドの性能と便利なmoto ai

　基本性能としてはSoCはSnapdragon 8 Gen 5（Eliteが付かないモデル）、12GBメモリー、256GBのストレージの構成です。Google Geminiやmoto aiと連携し、オンデバイスでのリアルタイム双方向翻訳機能など、大画面を活かした機能が魅力です。また、折りたたみ端末としては最大クラスとなる6000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、80Wの有線急速充電と15Wのワイヤレス充電に対応しています。

　別売りの専用スタイラスペン「moto pen ultra」（公式価格1万2000円、IIJmioでは無料バンドル予定）を使えば、手書き入力が可能になります。

【まとめ】カメラ性能もバッテリーも優秀な横折りスマホ

　motorola razr foldは、これまでの折りたたみ端末で課題とされがちだったカメラ性能、バッテリー容量、そして耐久性といったユーザーの不満点を解消するために開発されたモデルです。高い基本性能と実用的なAI機能を持ち合わせ、大画面の利点を日常のあらゆる場面で快適に利用できるプレミアムな1台です。

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