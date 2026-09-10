SaaS格付けで「Slack」が“S”評価なのは、妥当なんですか？

Slackの評価は“S”が適切なのか？

僕は毎日、Slackを使っています。とてもお気に入りで、愛用SaaSのひとつ。

Slackは、なんと言ってもチャンネルの構造で情報を整理しやすいですし、タスク管理ソフトなど、外部サービスとの連携も便利。

新しいプロジェクトが始まったときも、メンバーをグループ化して、すぐ全体に情報を共有できるし、仕事で使うなら、本当に優秀なツールだと思います。

しかし、TECH.ASCIIの格付け企画「いま本当に使えるSaaS 100選」でSlackが「S Tier」なのは、ちょっとどうなんでしょう？

というのも、競合サービスになり得るLINE WORKSがBだったり、ChatworkがCだったりといった結果なので、Slackだけ、なんか評価が高すぎないか？ と、思ったり思わなかったり。

選評を見てみると、個人ユーザー前提だったチャットをビジネス分野に持ち込み、企業のコミュニケーションとナレッジの基盤とするコンセプトがグローバルで受け入れられた点が評価されているようですが……。うーん、まあ、そう言われると、パイオニアとしての評価も込みで、S Tierが妥当なのかな。

複数のチャットサービスを使っている皆さん、いかがでしょう？ SlackはS Tierが妥当ですか？

TECH.ASCII.jpと一緒に、最強の「Tier100選」を作ろう！

というわけで、ここからは読者の皆さんにお願いです。

TECH.ASCIIでは現在、編集部が厳選した100個のSaaSを対象に、「いま本当に使えるSaaS 100選」企画を実施しています。

事前に実施したアンケートと編集部の意見をもとに、100個のSaaSを4段階でTier分けしました。最高ランクの「S：神」から、「A：優秀」「B：良」「C：普」まで、このTier表を見れば、いま注目すべき有力なSaaSがパッと分かるというものです。

ただ、SaaSは実際に使う人や環境によっても評価が変わるもの。編集部だけで「これはS！」「これはB！」と決めるだけでは、見えてこない評価もきっとあるはずです。

そこで現在、このTier表を見た読者の皆さんから、実際にSaaSを使ってみた感想や評価を募集中です！

完全匿名で参加できる「SaaS最強Tierアンケート」に、ぜひご協力ください！ 毎日の仕事で助けられているSaaS、「これは手放せない」というSaaS。逆に、「もう使いたくない」と思ったSaaS。「俺のChatworkは絶対にSだろ！」というSaaSまで、皆さんのリアルな評価をぶつけてください。

いまなら、回答してくださった方の中から抽選で1万円分のAmazonギフト券も当たります。ぜひ「SaaS最強Tierアンケート」に参加して、100本のSaaSをあなたの目線で評価してください！ 皆さんの回答、お待ちしています！

生放送アーカイブもお見逃しなく！

そして、この読者アンケートと連動した生放送も、アスキーの公式YouTubeで先日配信しました。

「情シスのホンネで作る！『本当に使えるSaaS』最強Tier決定戦 SP・第2弾」と題して、現在実施中の読者アンケートに寄せられた声を紹介しながら、途中結果としてのTierを公開しているほか、編集部によるおすすめのSaaSも紹介しています。

アンケートへの参加とあわせて、ぜひこちらのアーカイブもチェックしてください！