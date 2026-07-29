Amazonでめっちゃ売れてる！ Ankerの薄型モバイルバッテリーはストラップ型ケーブルが超便利

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Power Bankは、Ankerの販売するモバイルバッテリーです。Amazon.co.jpでは、3490円で販売され、Amazonの「スマートフォン用モバイルバッテリー」カテゴリでベストセラー1位です（7月28日現在）。

本製品は、全世界累計600万台以上を売り上げた名機の後継となる定番モバイルバッテリー。厚さ約16mmの薄型設計ながら10000mAhの大容量を備え、最大22.5Wの急速充電と3台同時充電に対応しています。

面白いのが「ストラップ」として持ち運べる専用USB-Cケーブルを付属していることで、ケーブルの入れ忘れを防ぐ効果があります。また、バッテリー残量をデジタル表示するディスプレイも好評です。

世界最薄クラス！厚さ約16mmの軽量スリムデザイン

10000mAhの大容量かつ3ポート搭載でありながら、1円玉の直径（20mm）よりも薄い約16mmを実現。バッグや洋服のポケットにすっきり収まります。

ストラップになる画期的なUSB-Cケーブルが付属

端子部分を収納するとストラップとして使用できる専用ケーブルを同梱。別途ケーブルを用意する手間がなく、持ち運びに便利です。

残量がひと目でわかるディスプレイ＆最大3台の同時充電

バッテリー残量を1％刻みで把握できるディスプレイを搭載。USB-C×2、USB-A×1の計3ポートを備え、複数の機器を効率よく充電できます。

まとめ：かさばらないモバイルバッテリー

おすすめしたいのは、「軽いモバイルバッテリー」を求めている人です。コンパクトサイズながら10000mAhと大容量で、しっかり緊急時の充電に対応できます。重さは約200gと軽く、カバンに入れてもかさばりません。

USB-Cケーブルをストラップにする発想はおもしろく、購入した人からも「荷物が増えなくていい」と好評です。ぜひ購入を検討してみてください。