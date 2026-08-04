Google Cloud Next Tokyoで語られた“企業向けAI変革基盤”の現在地
「Gemini Enterprise」に大規模導入の波 ― SOMPO・NTTデータ・Skyが描く“エージェント企業”への進化
2026年08月04日 08時00分更新
AIの力でともに創ろう、ワクワクする日本の未来を――。 2026年7月30日～31日、Google Cloud Japanが開催した「Google Cloud Next Tokyo 26」の初日のキーノートは、代表の三上智子氏によるビジョンの提示から始まった。
AIスタックを垂直統合するGoogle Cloudの中核ソリューションであり、AIの力で企業の未来を変える基盤が「Gemini Enterprise」だ。キーノートでは、同基盤の訴求に最も多くの時間が割かれ、エージェントの開発・運用を担う「Gemini Enterprise Agent Platform」と共に、その現在地が示された。同基盤を大規模導入するSOMPOホールディングス、NTTデータ、Skyのゲスト登壇の様子とあわせてレポートする。
AIエージェント時代における「Gemini Enterprise」の3つの強み
Google Cloudの強みは、エージェント時代に必要なAIスタックを垂直統合している点だ。AIインフラから基盤モデル、データ基盤、セキュリティ、エージェント基盤、アプリケーションに至る各レイヤーを、自社で一貫して開発・運用している。
三上氏がこの統合スタックにおける「中心的な存在」と語るのが、Gemini Enterpriseである。ビジネス変革を目指す企業のためのエージェントの活用・開発基盤だ。
Google CloudのAIチームでプロダクトマネジメントをリードするリリー・マクニーラス（Lilly McNealus）氏は、Gemini Enterpriseの特徴を3つ挙げる。
1つ目は「シンプル」さだ。24時間365日パーソナライズされたエージェントが標準搭載され、あらゆるUIからすぐに利用できる。2つ目は「安全」さだ。すべてのエージェントとモデルを単一の管理コンソールで制御でき、データ主権も担保できる。3つ目は「費用対効果」だ。目的に応じて、GoogleのAIモデルだけではなくパートナーやオープンなモデルも選択でき、コスト最適化のツールによってトークン費用も抑えられる。
Gemini Enterpriseにおいて、従業員のAI・エージェント活用の“入り口”になるのが「Gemini Enterprise app」である。社内で散らばるデータソースに接続し、AIモデルやGoogle製エージェント、カスタムエージェントを業務活用するためのインターフェースを提供する。
その中で新たに加わったのが、24時間自律的に稼働するパーソナルAIエージェント「Gemini Spark」だ。デバイスを閉じた状態でもバックグラウンドでタスクを代行し、過去の利用履歴を引き継ぎ、どのUIからアクセスしても一貫した体験をもたらす。「最も重要なのは技術的な複雑さを抽象化して、従業員が高付加価値なタスクに集中できるようにすること」（マクニーラス氏）
さらに、Gemini Enterprise appでは、チームのコラボレーションを促進するための機能を拡充している。「スキル（Skills）」は、従業員が日々繰り返し行うタスクをエージェントのアクションに変え、再利用可能なものとして共有できる。「プロジェクト（Projects）」は、AIに参照させるファイルやソース、対話履歴などをひとつの場所に集約するAIとの協働ワークスペースだ。
「キャンバス（Canvas）」は、自然言語で生成されたドキュメントやプレゼンテーションなどをそのまま共同編集できるエディターで、Office形式への出力までをスムーズに完結できる。
ノーコードでカスタムエージェントを構築可能な「エージェントデザイナー（Agent Designer）」も強化され、人間によるチェックポイント（ヒューマン・イン・ザ・ループ）を組み込めるなど、より高度なエージェントを作れるようになった。
なお、Gemini Enterprise appの日本リージョン対応もキーノートで発表されている。
キーノートでは、こうしたGemini Enterpriseを大規模導入することで業務プロセスの変革に挑むSOMPOホールディングス、NTTデータ、Skyがゲスト登壇した。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります