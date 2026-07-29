プライムデー再来？iPhone Air 256GBが139,800円に！

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【Amazonタイムセール】Apple iPhone Air 256GB（SIMフリー）をチェック！

Appleのスマートフォン「iPhone Air 256GB」がAmazonタイムセール対象。参考価格177,800円のところ、21％オフの139,800円で販売中（7月29日現在）。

iPhone Air 256GBは、7月13日まで開催していた「Amazon プライムデー」の期間もタイムセール値引きされていたが、現在のタイムセールも同じ価格だ。プライムデー期間は「参考価格159,800円から13％オフの139,800円」だったが、その後にアップルの値上げに伴い、参考価格が177,800円にアップ。実際の販売価格は139,800円で同じだが、現在は「21％オフ」の表記となっている。

①史上最薄のiPhoneを実現したボディ設計

厚さ5.64mm、重量165gのボディを採用した史上最薄のiPhone。超軽量チタニウムフレームを採用するほか、背面には4倍の耐亀裂性能を備えたCeramic Shield、前面には3倍の耐擦傷性能を持つCeramic Shield 2を採用する。

②A19 Proチップと120Hzディスプレイ

A19 Proチップに加え、6.5インチSuper Retina XDRディスプレイは最大120HzのProMotionに対応。iOSはLiquid Glassによる新しいデザインを採用し、背景をカスタマイズできるロック画面や投票機能、着信スクリーニングなども利用できる。

③48MP Fusionカメラと長時間バッテリー

2倍望遠機能を備えた48MP Fusionカメラシステムを採用し、18MPセンターフレームフロントカメラでは前後同時撮影にも対応。最大27時間のビデオ再生に加え、MagSafeバッテリーアクセサリ利用時はさらに最大13時間長く楽しめる。