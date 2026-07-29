Amazonセール情報大紹介！ 第2111回
オーディオテクニカの有線モニターヘッドホンが6000円台に！ Amazon限定1.6mコード仕様
2026年07月29日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】オーディオテクニカ 有線モニターヘッドホン「ATH-M20x/1.6」をチェック！
オーディオテクニカの有線モニターヘッドホン「ATH-M20x/1.6」がAmazonタイムセール対象。過去価格8,250円のところ、21％オフの6,540円で販売中。
プロ向けの設計を、手頃な価格で試せるのが「ATH-M20x/1.6」の魅力だ。モニターヘッドホンならではのフラットな特性を備えながら、6,000円台で購入できるエントリーモデル。レビューでも音質やコストパフォーマンスを評価する声が目立ち、初めて少し良いヘッドホンを選ぶ人にも支持されている。
①フラットな特性で広帯域再生を実現
モニターヘッドホンならではの広帯域でフラットな特性を採用し、解像度の高いモニタリングを実現。新開発の強磁力φ40mm CCAWボイスコイルドライバーを搭載し、プロの現場に耐えうる高音質を実現する。スタジオレコーディングやミキシングにも適している。
②遮音性と耐久性を高めたイヤカップ設計
遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し、長時間のモニタリングにも配慮した設計。新採用のイヤパッド素材により耐久性も向上し、密閉ダイナミック型ならではの構造で音の確認に集中しやすい。
③Amazon限定の1.6m片出しコード仕様
Amazon.co.jp限定モデルは、取り回しやすく絡みにくい片出し1.6mコードを採用。OFCリッツ線を使用し、φ6.3mm標準／φ3.5mmミニ対応の金メッキステレオ2ウェイプラグも付属する。
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