約1.28kgの薄型ボディにCore Ultra 7と14型有機ELを搭載。「Zenbook 14 OLED」が8％オフ

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【Amazonで割引中】ASUS ノートPC「Zenbook 14 OLED（UX3405CA-TU7161BLW）」をチェック！

ASUSのノートPC「Zenbook 14 OLED（UX3405CA-TU7161BLW）」がAmazonタイムセール対象。参考価格249,800円のところ、8％オフの229,800円で販売中。

軽量ボディに加え、モバイル用途を支える装備も充実している点が、このモデルの見どころだ。「Zenbook 14 OLED」は、Copilot+ PCに対応するほか、Wi-Fi 7やThunderbolt 4、1TB SSDを搭載。モバイルノートらしい携帯性と充実した装備を両立している。

①約1.28kgの薄型ボディにAI機能を搭載

約1.28kg・14.9mmの薄型設計に、インテル Core Ultra 7 255Hとインテル AI Boost（NPU AIエンジン）を搭載。Copilot in Windowsにすぐアクセスできる専用キーを備える。

②16:10有機ELディスプレーとAIカメラを採用

14型有機ELディスプレーは1920×1200ドット、16:10の画面比率と超狭額ベゼルを採用。豊かな色表現やブルーライト軽減機能を備えるほか、ASUS AiSenseカメラや双方向AIノイズキャンセリング、Windows Studio Effectsにも対応する。

③Thunderbolt 4やWi-Fi 7など充実したインターフェース

Thunderbolt 4（Type-C）を2基備え、データ転送や映像出力、本体への給電に対応。USB 3.2 Type-AやHDMIも搭載し、Wi-Fi 7とBluetooth 5.4にも対応する。1TB PCIe 4.0 NVMe SSDや207万画素IRカメラ、顔認証も備える。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 7 255H

【メモリ】16GB

【ストレージ】1TB SSD（PCIe 4.0 NVMe）

【ディスプレー】14型 有機EL（1920×1200ドット、16:10）