Amazonセール情報大紹介！ 第2105回
AIがサポートしてくれるタブレット。Sペン付き10.9型「Galaxy Tab S10 Lite」が今なら21％オフ
2026年07月28日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Samsung タブレット「Galaxy Tab S10 Lite（SM-X400NZAAXJP）」をチェック！
Samsungのタブレット「Galaxy Tab S10 Lite（SM-X400NZAAXJP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格66,330円のところ、21％オフの52,536円で販売中。
Sペンが標準で付属し、AIアシスタントやAI消しゴム、手書き入力のヘルプなどのAI機能も利用できる。「Galaxy Tab S10 Lite」は10.9型ディスプレーを採用するほか、128GBストレージを搭載し、最大2TBのmicroSDカードにも対応する。
①SペンとAI機能で手書きや画像編集をサポート
標準で付属するSペンは、メモやスケッチに利用できる。「手書き入力のヘルプ」機能は文字の形や間隔を整え、読みやすいメモへ仕上げられる。AI消しゴムでは、写真の不要な人物や物をSペンでなぞるだけで削除できる。
②10.9型ディスプレーと8,000mAhバッテリー
10.9型ディスプレーは2112×1320ドット表示と最大90Hzリフレッシュレートに対応。8,000mAhバッテリーを搭載し、高速充電にも対応する。動画やインターネットを楽しめるほか、仕事や勉強にも活用できる。
③128GBストレージと最大2TBのmicroSD対応
128GBストレージを搭載し、最大2TBのmicroSDカードに対応。Exynos 1380プロセッサと6GBメモリを備え、データの保存容量を拡張しながら利用できる。
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