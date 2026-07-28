高性能ゲーミングPC「G-TUNE DG」が5万円オフ。32GBメモリ・RX 9070 XT・Core Ultra 7搭載

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【Amazonで割引中】マウスコンピューター ゲーミングデスクトップPC「G-TUNE DG（DGI7A7XB83SJW116AZ）」をチェック！

マウスコンピューターのゲーミングデスクトップPC「G-TUNE DG（DGI7A7XB83SJW116AZ）」がAmazonプライムデーセール対象。過去価格499,800円のところ、10％オフの449,800円で販売中。

今回割引対象となったマウスコンピューター「G-TUNE DG」は、Core Ultra 7 265やRadeon RX 9070 XT、32GBメモリ、1TB SSDを搭載するほか、3年間センドバック修理保証と24時間365日電話サポートも備える。保証やサポートまで含めて比較したい人にも適した1台だ。

①240mm水冷CPUクーラーと850W電源を採用

240mmラジエーターの水冷CPUクーラーを採用し、850Wの80PLUS GOLD電源とIntel B860チップセットを搭載。ゲームプレイから動画配信まで多種多様な用途で活躍する構成を支える仕様となっている。

②最大4画面出力とThunderbolt 4に対応

背面にThunderbolt 4、DisplayPort×3、HDMI×1を備え、グラフィックスカード側では最大4画面の同時出力に対応。上面と背面にはUSB Type-CやUSB Type-Aも備え、さまざまな周辺機器を接続できる。

③Wi-Fi 6E対応の国内生産モデル

Wi-Fi 6EとBluetooth 5を内蔵し、有線LANは2.5G BASE-Tに対応。日本国内生産モデルで、マカフィー リブセーフ1年版とSteamクライアントソフトを標準付属する。キーボードとマウスは付属しない。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 7 プロセッサー 265

【メモリ】32GB（DDR5-5600）

【ストレージ】1TB NVMe Gen4 SSD