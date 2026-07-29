サイズが合えばお買い得！ メレルのゴアテックスシューズが安くてカラバリ豊富

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雨の日は、どの靴を履くか地味に悩みます。革靴を濡らすのは避けたい、白いスニーカーでは水たまりが怖い、でも長靴を出すほどの雨でもない。そんな微妙な天気の日に頼れそうなのが、「メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」。Amazonにて33%OFFの16,099円で販売されています（7月29日現在）。

外観は、なめらかで上品な街履きスニーカーというよりも、凹凸のあるメッシュ素材や厚みのあるソールが目を引くアウトドア寄りのデザイン。防水性と透湿性を備えたGORE-TEXメンブレンに加え、クッション性に優れたFloatMax Foam、安定した歩行を支えるラバーアウトソールを採用しています。

伸縮性のあるエラスティックレースキーパーを備えているため、靴紐を毎回結ぶ手間もありません。さらに、天然由来成分によってニオイを抑えるCleansport NXT防臭加工も搭載。雨に強く、歩きやすく、ほどよくゴツい見た目も楽しめる、気兼ねなく履き回せる一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日に強いGORE-TEX仕様

靴内部にGORE-TEX防水透湿メンブレンを採用。水の侵入を抑えつつ、靴の中のムレも逃がしやすいので、突然の雨や濡れた路面でも安心して履けます。

歩きやすさを支えるFloatMax Foam

ミッドソールには、クッション性と反発弾性を備えたFloatMax Foamを採用しています。駅までの移動、休日の散歩、フェス会場の散策まで便利に使えるでしょう。

街でも浮きにくいアウトドアの雰囲気

撥水ラギッドメッシュアッパーや厚めのソールで、しっかりアウトドアの雰囲気があります。さまざまなカラーがあるため、自分好みのモデルが安くなっていたらラッキー。

まとめ：天気予報に合わせて靴を選ぶのが面倒な人に

参考価格：24,200円

現在の価格：16,099円［33%OFF］

「メレル CHAMELEON STORM REDUX JAPAN GORE-TEX」は天気予報に合わせて毎朝靴を選ぶのが面倒な人に向いています。出かけるときは晴れていたのに夕方から急に雨が降る、駅までの道に水たまりができる、旅行先で天候が崩れる。そんな日常のちょっとした困りごとを、足元から減らしてくれます。

アウトドアシューズではありますが、「これから本格的な登山に行きます」と主張するようなデザインではありません。カラーバリエーションが豊富なのも、このモデルのうれしいところです。ただし、カラーやサイズによって価格や割引率が異なるため、自分好みの色がセール対象になっていたらかなりラッキー。

気になるカラーを見つけたら、サイズの在庫とあわせて早めにチェックしておきたいところ。マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性もあるため、購入の際は、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。