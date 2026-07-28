Amazonセール情報大紹介！ 第2107回
“ちょっと使う”にちょうどいい。1kgのChromebook「Duet 11」がセール中
2026年07月28日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo Chromebook「Duet 11（83HH000TJP）」をチェック！
LenovoのChromebook「Duet 11（83HH000TJP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格74,800円のところ、16％オフの63,135円で販売中。
ガッツリ仕事をするわけじゃない。でも、スマホの画面で長文を打ったり、複数タブを行き来したりするのは地味にしんどい。かといって、ノートPCを机に出すほどでもない。Lenovoの「Duet 11」は、そんな“スマホとPCの隙間”を埋めてくれる1台。キーボード付きで約1.0kg、ソファでもベッドの上でも必要なときだけ気軽に開ける。今ならAmazonで割引中だ。
①タブレットにも、ノートPCにもなる
「Duet 11」は、キーボードを付ければノートPCのように、外せばタブレットのようにも使えるモデル。タブレット本体は約510g、キーボードなど込みでも約1.0kgと軽く、家の中でも持ち運びしやすい。
②ペン付きで、調べものやメモにも対応
10.95型のWUXGA IPS液晶を搭載し、10点マルチタッチに対応。Lenovo USIペン2が付属しており、メモを書いたり、画面に直接触って操作したりできる。キーボードはJIS配列で、ブラウザを開きながら文章を打つ用途にも向いている。
③“ちょっと使うPC”としてちょうどいい
MediaTek Kompanio 838と8GBメモリ、128GB eMMCを搭載。ChromeOSでのブラウザ作業や動画視聴、スプレッドシート程度なら十分こなせる構成。USB Type-Cは2基あり、どちらもPower DeliveryとDisplayPort出力に対応している。
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