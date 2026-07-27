11万300円で3年保証付きの安心感を買う。Ryzen 5＋16GB搭載、国内生産の14型ノート「mouse A4」

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【Amazonで割引中】マウスコンピューター ノートPC「mouse A4」をチェック！

マウスコンピューターのノートPC「mouse A4」がAmazonタイムセール対象。参考価格126,800円のところ、13％オフの110,300円で販売中。

「mouse A4」は、Ryzen 5 7430Uと16GBメモリ、500GB SSDを搭載するほか、14型フルHDノングレアディスプレーを採用。有線LANやHDMI、USB Type-Cなど実用的なインターフェースも備える。また、3年間のセンドバック修理保証や24時間365日の電話サポートも用意し、日本国内で生産している。

①Ryzen 5と16GBメモリを搭載した14型モバイルPC

AMD Ryzen 5 7430Uプロセッサと16GB（8GB×2）メモリ、500GB NVMe SSDを組み合わせた構成。14型フルHDノングレア液晶を採用し、ストリーミング動画の視聴やオンラインミーティングなど、普段使いからビジネスまで幅広い用途に対応する。

②日本国内生産と3年間保証を用意

日本国内で生産するモデルで、3年間のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートを用意。マニュアル類や保証書、電源コード、ACアダプタも付属し、購入後のサポート体制も整えている。

③Wi-Fi 6E対応と充実したインターフェース

Wi-Fi 6EとBluetooth 5に対応するほか、有線LANも装備。USB Type-CはUSB PD入力と映像出力に対応し、HDMIも備える。USB Type-C×1とUSB Type-A×2を備え、Type-Aのうち1基は常時給電に対応する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7430U

【メモリ】16GB（8GB×2）

【ストレージ】500GB SSD（NVMe）

【ディスプレー】14型フルHD（1,920×1,080）ノングレア液晶