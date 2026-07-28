Amazonセール情報大紹介！ 第2107回
モバイルPCが欲しいなら約970gでRyzen AI 5搭載のHP「OmniBook 7 Aero」が156,216円
2026年07月28日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】HP ノートPC「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H3PA-AAAA）」をチェック！
HPのノートPC「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H3PA-AAAA）」がAmazon割引対象。過去価格169,800円のところ、8％オフの156,216円で販売中。
13.3型ディスプレーに加え、最大15時間30分のバッテリー駆動時間を備える。「OmniBook 7 Aero 13-bg」は16GBメモリと512GB SSDも搭載し、モバイルノートに求められる基本性能を押さえた1台だ。
①約970gの軽量ボディとAI対応プロセッサー
約970gの軽量ボディに、AMD Ryzen AI 5 340と最大50TOPSのNPUを搭載。大人気シリーズ「HP Pavilion Aero 13」のDNAを受け継ぎ、AI PCへ進化したモデルで、AMD Radeon 840Mグラフィックスも内蔵する。
②非光沢IPSディスプレーと高精細表示
13.3型WUXGA（1920×1200ドット）の非光沢IPSディスプレーを採用。400nitの輝度とsRGBカバー率100％に対応し、最大1677万色を表示する。外部ディスプレーは最大3840×2160ドットに対応する。
③Wi-Fi 6Eや顔認証など充実の基本機能
IEEE 802.11ax（Wi-Fi 6E）とBluetooth 5.3に対応するほか、Windows Hello顔認証センサーやバックライト付き日本語キーボードを備える。標準保証は1年間の引き取り修理サービスに対応し、使い方サポートも1年間受けられる。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 5 340
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】13.3型 WUXGA（1920×1200）非光沢IPS
【OS】Windows 11 Home
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