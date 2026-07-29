Amazonセール情報大紹介！ 第2109回
約8万4000円引き。RTX 5060・メモリ32GB・1TB搭載のゲーミングノートPC「TUF Gaming F16」がセール中
2026年07月29日 15時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming F16（FX608JMI-I7R5060321T）」をチェック！
ASUSのゲーミングノートPC「TUF Gaming F16（FX608JMI-I7R5060321T）」がAmazonタイムセール対象。過去価格354,511円のところ、24％オフの269,800円で販売中。
Amazon.co.jp限定の「TUF Gaming F16」は、ゲームだけでなく、配信や動画編集まで1台でこなしたい人向け。標準モデルよりCPUとGPUを強化した上位構成を採用し、ワンランク上の性能を求める人は注目したい1台だ。
①Core i7とRTX 5060搭載のAmazon限定モデル
インテル Core i7-14650HXとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせたAmazon.co.jp限定モデル。標準モデルのCore i5-13450HXとGeForce RTX 5050からCPUとGPUを強化し、32GB DDR5メモリと1TB PCIe 4.0 NVMe SSDも備える。
②144Hz対応16型ディスプレーと冷却システム
16型WUXGA（1,920×1,200ドット）のノングレアディスプレーは最大リフレッシュレート144Hzに対応。狭額縁設計に加え、sRGBカバー率約100％対応で映像制作や写真編集にも対応する。本体には強力な冷却システムを備え、Armoury Crateで冷却モードを切り替えられる。
③MIL規格準拠の筐体と使いやすさに配慮した設計
MIL-STD 810H準拠の筐体を採用し、高温・低温・衝撃・振動に対応。RGBイルミネート付き107キー日本語キーボードや広いタッチパッド、フルサイズ矢印キーを備える。豊富なI/Oポートも用意し、USB Type-C（Power Delivery対応）やHDMIによる接続にも対応する。
製品スペック
【CPU】インテル Core i7-14650HX
【メモリ】32GB DDR5-5600
【ストレージ】1TB PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2 SSD
【ディスプレー】16型WUXGA（1,920×1,200ドット、144Hz、ノングレア）
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