Microsoft 365 Personal（24か月版）付き。Ryzen 7・16GB搭載「Vivobook 15」が109,800円

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【Amazonで割引中】ASUS ノートPC「Vivobook 15（M1502NAQ-R7165BUWS）」をチェック！

ASUSのノートPC「Vivobook 15（M1502NAQ-R7165BUWS）」がAmazonセール対象。参考価格139,800円のところ、21％オフの109,800円で販売中。

ノートPCは、性能が足りなくても困るし、高性能すぎても予算が膨らむ。そのバランスを重視するなら、Ryzen 7と16GBメモリを備えた15.6型ノートは選びやすい構成だ。Amazon.co.jp限定の「Vivobook 15」は、Microsoft 365 Personal（24か月版）も付属。仕事や学習など幅広い用途に対応できる1台となっている。

①Microsoft 365 Personal（24か月版）付き

Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属するほか、Office Home & Business 2024のオプションも用意。本体カラーにはクワイエットブルーを採用したAmazon.co.jp限定モデルとなっている。

②Ryzen 7と16GB DDR5メモリを備えた基本性能

AMD Ryzen 7 170プロセッサーに16GB DDR5-4800メモリ、512GB PCIe 4.0接続NVMe SSDを組み合わせた構成。CPUは8コア16スレッド仕様で、AMD Radeonグラフィックスを内蔵し、Windows 11 Homeを搭載する。

③15.6型ノングレア液晶と使いやすさに配慮した装備

15.6型フルHDノングレア液晶を採用するほか、102キー日本語キーボードはテンキー付き。92万画素Webカメラにはプライバシーシャッターを備え、USB Type-CやHDMI、USB Type-Aなどのインターフェースも充実している。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 170

【メモリ】16GB DDR5-4800

【ストレージ】512GB PCI Express 4.0 x4接続 NVMe SSD

【ディスプレー】15.6型フルHD（1,920×1,080ドット）ノングレア液晶