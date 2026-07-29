Amazonセール情報大紹介！ 第2112回
Microsoft 365 Personal（24か月版）付き。Ryzen 7・16GB搭載「Vivobook 15」が109,800円
2026年07月29日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】ASUS ノートPC「Vivobook 15（M1502NAQ-R7165BUWS）」をチェック！
ASUSのノートPC「Vivobook 15（M1502NAQ-R7165BUWS）」がAmazonセール対象。参考価格139,800円のところ、21％オフの109,800円で販売中。
ノートPCは、性能が足りなくても困るし、高性能すぎても予算が膨らむ。そのバランスを重視するなら、Ryzen 7と16GBメモリを備えた15.6型ノートは選びやすい構成だ。Amazon.co.jp限定の「Vivobook 15」は、Microsoft 365 Personal（24か月版）も付属。仕事や学習など幅広い用途に対応できる1台となっている。
①Microsoft 365 Personal（24か月版）付き
Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属するほか、Office Home & Business 2024のオプションも用意。本体カラーにはクワイエットブルーを採用したAmazon.co.jp限定モデルとなっている。
②Ryzen 7と16GB DDR5メモリを備えた基本性能
AMD Ryzen 7 170プロセッサーに16GB DDR5-4800メモリ、512GB PCIe 4.0接続NVMe SSDを組み合わせた構成。CPUは8コア16スレッド仕様で、AMD Radeonグラフィックスを内蔵し、Windows 11 Homeを搭載する。
③15.6型ノングレア液晶と使いやすさに配慮した装備
15.6型フルHDノングレア液晶を採用するほか、102キー日本語キーボードはテンキー付き。92万画素Webカメラにはプライバシーシャッターを備え、USB Type-CやHDMI、USB Type-Aなどのインターフェースも充実している。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 170
【メモリ】16GB DDR5-4800
【ストレージ】512GB PCI Express 4.0 x4接続 NVMe SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD（1,920×1,080ドット）ノングレア液晶
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2112回
ゲーム・ホビーサイズが合えばお買い得！ メレルのゴアテックスシューズが安くてカラバリ豊富
-
第2111回
トピックスオーディオテクニカの有線モニターヘッドホンが6000円台に！ Amazon限定1.6mコード仕様
-
第2109回
トピックス約8万4000円引き。RTX 5060・メモリ32GB・1TB搭載のゲーミングノートPC「TUF Gaming F16」がセール中
-
第2108回
トピックス高性能ゲーミングPC「G-TUNE DG」が5万円オフ。32GBメモリ・RX 9070 XT・Core Ultra 7搭載
-
第2107回
トピックス“ちょっと使う”にちょうどいい。1kgのChromebook「Duet 11」がセール中
-
第2107回
トピックスモバイルPCが欲しいなら約970gでRyzen AI 5搭載のHP「OmniBook 7 Aero」が156,216円
-
第2105回
トピックスAIがサポートしてくれるタブレット。Sペン付き10.9型「Galaxy Tab S10 Lite」が今なら21％オフ
-
第2105回
ゲーム・ホビーペラペラのサンダルはもういらない！ ニューバランスのサンダルはスニーカー並みのクッション性
-
第2104回
トピックス11万300円で3年保証付きの安心感を買う。Ryzen 5＋16GB搭載、国内生産の14型ノート「mouse A4」
-
第2103回
トピックス約1.28kgの薄型ボディにCore Ultra 7と14型有機ELを搭載。「Zenbook 14 OLED」が8％オフ
- この連載の一覧へ