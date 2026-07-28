Amazonセール情報大紹介！ 第2105回
ペラペラのサンダルはもういらない！ ニューバランスのサンダルはスニーカー並みのクッション性
2026年07月28日 17時00分更新
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玄関にこれがあると助かる！
ニューバランス 200 Premium v3 Slide Sandalが28%OFF！
サンダルはサッと履けて便利ですが、底が薄いモデルだと、コンビニまで歩いただけで足裏へ地面の硬さがズシズシ伝わります。ニューバランスの「200 Premium v3 Slide Sandal」は、柔らかなフットベッドとEVA素材を組み合わせ、足元をふんわりサポート。近所の買い物や散歩、旅行先のホテルなど、「気楽に履きたいけれど、履き心地まで雑なのは困る」という日に頼れる一足です。
見た目はシンプル、足を前から差し込むだけで履けるスライドサンダル。靴紐もかかとのストラップもないので、宅配便が来たときやコンビニへ向かうときも準備は一瞬。Amazonにて28%OFFの5,452円で販売されています（7月28日現在）。
足裏には柔らかなフットベッドを備え、その周囲をEVA素材が支える構造です。底面にはラバーアウトソールも使われており、薄い板のようなサンダルよりクッションとグリップを確保。足の甲に触れるバンドの内側にはライニングがあり、見た目以上に履き心地へ気を配っています。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ニューバランス 200 Premium v3 Slide Sandalの特徴
足裏を柔らかく受け止める
フットベッドには柔らかな素材を使い、その周りをEVAキャリアへ収めています。硬い地面へ足裏を直接置くような感覚を抑え、ワークアウト後や長く歩いた日のリラックスタイムにも使いやすい作りです。
ゴム底で歩きやすさを確保
接地面にはラバーアウトソールを採用しています。室内向けの軽いサンダルに留まらず、屋外でも安定したグリップ力と耐久性を発揮する仕様です。
足を入れるだけで準備完了
かかとを覆わないスリッポン構造なので、脱ぎ履きに手間がかかりません。甲部分は一体型のアッパーで、内側には足当たりを考えたライニングも備えています。
まとめ：ペラペラのサンダルで足が疲れる人へ
参考価格：7,590円
現在の価格：5,452円［28%OFF］
「ニューバランス 200 Premium v3 Slide Sandal」は、仕事や運動を終えたあと、締め付けの少ない靴へすぐ履き替えたい人におすすめです。近所のスーパー、ゴミ出し、犬の散歩、スポーツジムからの帰り道など、スニーカーを履くほどではない場面で活躍します。
旅行や出張へ持っていくサブの靴を探している人にも向いています。ホテルの館内や大浴場への移動、朝食会場へ向かうときにサッと履けて、少し外へ出る程度ならそのまま対応可能です。「あると地味に助かる」サンダルといえます。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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