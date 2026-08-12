隠しキャラクターや「ストーリーモード」など、家庭用機ならではの要素が盛りだくさん！
家庭用ゲーム機版『闘姫伝承 ANGEL EYES』がSwitch 2／PS5向け「コンソールアーカイブス」にて8月13日に配信決定！
ハムスターは8月12日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『闘姫伝承 ANGEL EYES』を配信すると発表。配信日は2026年8月13日、価格は1200円だ。
『闘姫伝承 ANGEL EYES』は、1997年にテクモから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された格闘ゲーム。「八天使」の1人としてほかの天使を倒し、「大天使」になることを目指して闘いを繰り広げる。
「ストーリーモード」や「トレーニングモード」などの家庭用機ならではの遊びが満載。アーケード版からさらに進化した『闘姫伝承 ANGEL EYES 』をぜひ楽しもう。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス 闘姫伝承 ANGEL EYES
ジャンル：格闘ゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年8月13日
価格：1200円
プレイ人数：1～2人
©1996,1997 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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