隠しキャラクターや「ストーリーモード」など、家庭用機ならではの要素が盛りだくさん！

ハムスターは8月12日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『闘姫伝承 ANGEL EYES』を配信すると発表。配信日は2026年8月13日、価格は1200円だ。

『闘姫伝承 ANGEL EYES』は、1997年にテクモから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された格闘ゲーム。「八天使」の1人としてほかの天使を倒し、「大天使」になることを目指して闘いを繰り広げる。

「ストーリーモード」や「トレーニングモード」などの家庭用機ならではの遊びが満載。アーケード版からさらに進化した『闘姫伝承 ANGEL EYES 』をぜひ楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス 闘姫伝承 ANGEL EYES

ジャンル：格闘ゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年8月13日

価格：1200円

プレイ人数：1～2人

©1996,1997 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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