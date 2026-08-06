Google Pixelに深刻度"高"の脆弱性　早めに更新を

Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は8月4日、サポート中のグーグル「Pixel」シリーズに関する脆弱性情報を公開した。深刻度「高」に該当するケースが含まれる。
主な脆弱性は以下のとおり。
●深刻度：高
■ビデオ処理ユニット
・CVE-2026-0163
当該脆弱性は、グーグルが対象のPixelデバイスに配信するOSアップデート（2026年8月5日版）で修正されている。
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Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は8月4日、サポート中のグーグル「Pixel」シリーズに関する脆弱性情報を公開した。深刻度「高」に該当するケースが含まれる。
主な脆弱性は以下のとおり。
●深刻度：高
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・CVE-2026-0163
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