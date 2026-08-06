Google Pixelに深刻度"高"の脆弱性　早めに更新を

Androidオープンソースプロジェクト（AOSP）は8月4日、サポート中のグーグル「Pixel」シリーズに関する脆弱性情報を公開した。深刻度「高」に該当するケースが含まれる。

主な脆弱性は以下のとおり。

●深刻度：高 ■ビデオ処理ユニット ・CVE-2026-0163

当該脆弱性は、グーグルが対象のPixelデバイスに配信するOSアップデート（2026年8月5日版）で修正されている。