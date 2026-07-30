【3日間限定】「ぴよりん」のかわいすぎる期間限定バージョンが登場！

ジェイアール東海フードサービスは期間限定商品「なつまつりぴよりん ～はじける夏休み～」（580円）を8月4日から8月6日の3日間限定で販売します。

「ぴよりん」期間限定商品が登場！

「ぴよりん」とは、愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

今回は、「なつまつりぴよりん ～はじける夏休み～」として、期間限定バージョンで登場します。

名古屋コーチン卵をたっぷりと使った濃厚プリンとマンゴージュレを、エキゾチックフルーツ(バナナ・パッションフルーツ・マンゴー・ライム)のババロアで包んでいます。

青い羽と、「祭」の文字をあしらったオーナメントを飾り、夏祭りではじけるような楽しさを表現。夏にぴったりな、フルーティーな味わいのぴよりんだといいます。

販売箇所・販売時間は以下の通りです。

■ぴよりんshop（名古屋駅）

（購入は一人につき2個まで）

9：00～／12：00～／15：00～／18：00～

■ぴよりんshopアトリエ店（勝川）

13：00～

早めの整列がオススメ

2026年7月1日に誕生15年を迎えた「ぴよりん」。累計販売個数はなんと500万個を突破したんだとか。

これまでにもさまざまな限定バージョンが発売されてきましたが、今回のデザインも夏らしくてかわいいですね！

販売の際は大変人気が予想されます。公式サイトも、「販売後すぐ売り切れることが多いため、販売開始時間より早めに列にお並びいただくことをおすすめいたします」としています。

お求めの際は時間に余裕を持って、早めに並んでおくのが良さそうです。

（※文中の価格はすべて税込）