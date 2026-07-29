セブン、店内焼きピザ参戦！約300円で焼きたてマルゲリータ

ピザ好きのみなさんに朗報です。コンビニで焼きたてピザが買える時代になりました。
セブン‐イレブンは7月28日より、「セブンカフェ ベーカリー」から「お店で焼いたハンディピザ マルゲリータ」「お店で焼いたハンディピザ 照り焼きチキン」を全国の店舗で順次発売中です。
セブンで「焼きたてピザ」が食べられる時代に！
ピザ商品は店内の専用オーブンで短時間焼成することで、外は香ばしく、中はモチッとした食感に仕上げたとしています。片手で持ち運びやすい形状で、1人分の食事としてちょうどよい商品と位置付けられています。
▲お店で焼いたハンディピザ マルゲリータ 270円
モッツァレラチーズ、トマト、バジルを組み合わせた商品です。トマトの酸味やバジルの香り、とろけるモッツァレラチーズのコクを楽しめる味わいに仕上げています。
▲お店で焼いたハンディピザ 照り焼きチキン 290円
照焼きソースを絡めたチキンにマヨネーズを合わせた商品です。照焼きソースの味わいとマヨネーズのコクを組み合わせた濃厚な味わいとしています。
発売日・販売エリア：
7月28日～順次 北海道、東北、関東、新潟県、北陸
8月11日～順次 山梨県、長野県、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄県
セブンカフェ ベーカリー が進化
セブン‐イレブンでは、店内で焼き上げる「セブンカフェ ベーカリー」の商品が少しずつ増えています。これまではメロンパンやカレーパンなどが中心でしたが、今回はハンディピザが登場。焼きたてのピザをコンビニで気軽に買えるのは、新鮮に感じます。
コンビニで焼きたてのピザをサッと買って、そのまま片手で食べられるというのは、個人的にもありがたいなと感じます。270円からと手頃なので、ランチを軽めに済ませたい日や、おやつ感覚で楽しみたいときにも重宝しそうです。
・発売日：2026年7月28日
※価格は税込み表記です。
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