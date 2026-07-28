ファミマ「シャインマスカットフラッペ」本日発売！ぷるぷるゼリー入りで果汁感たっぷり

ファミリーマートは「シャインマスカットフラッペ」（380円）を7月28日から全国の店舗にて発売します。

「シャインマスカットフラッペ」がファミマに

ファミリーマートでは店内のコーヒーマシンでミルクを注いで作るフラッペを発売しています。



今年は6月より「味わうごほうびフルーツ」シリーズとして、「メロン」「ストロベリー」のフラッペを発売してきました。今回、フルーツシリーズ第3弾として「シャインマスカットフラッペ」が登場。



▲シャインマスカットフラッペ 380円



市場で人気の高いシャインマスカットを主役にした一杯。国産シャインマスカット果汁を一部使用した「マスカットかき氷」にミルクを注ぐことで、じゅわっとあふれる果汁感と、みずみずしくジューシーな味わいが楽しめるといいます。

ポイントは、底に敷かれた「ぷるぷるマスカットゼリー」。果肉の食感に見立てたゼリーで、混ぜて飲むとまるで本物のマスカットを食べているかのような満足感と飲みごたえを楽しめるのだとか。



※マスカット果汁18％のうち、51%シャインマスカット果汁使用

※マスカット果肉は入っていない

「ごほうび感」を追求

ファミマのフルーツフラッペが続々

今回の「シャインマスカットフラッペ」は、リリースで「ファミマのフルーツフラッペ史上最も贅沢」と紹介されています。



はたして、どれだけ本物のシャインマスカットを食べているような気分に近づけのか。この夏、マストで飲んでおきたいフラッペです。



ファミリーマートでは今年の夏、フルーツの「ごほうび感」を追求したフルーツフラッペに注力しています。



以下、5商品が順次展開されます。



・メロンフラッペ（6月23日発売）

・ストロベリーフラッペ（7月7日発売）

・シャインマスカットフラッペ（7月28日発売）←★

・ピーチフラッペ（8月11日発売予定）

・マンゴーフラッペ（8月11日発売予定）



シャインマスカットの後も、ピーチとマンゴーが控えているので、フルーツ系のフレーバーが好きが人はこの夏目が離せません。チェックしておきましょう！

（※文中の価格はすべて税込）