ハーゲンダッツ新作、やみつきの予感！「ピーナッツ×バターキャラメル」

ハーゲンダッツ ジャパンは、期間限定商品「ハーゲンダッツクリスピーサンド『ピーナッツ＆バターキャラメル』」（373円）を8月18日より全国で新発売します。
「クリスピーサンド」シリーズの新作。甘じょっぱいピーナッツバターと濃厚な味わいのバターキャラメルを、サクサク食感のウエハースとともに楽しめるアイスクリームです。
ピーナッツバターソースを加えたバターキャラメルアイスクリームを、バターキャラメルコーティングで包み、ココアウエハースでサンド。
甘じょっぱく香ばしいピーナッツバターと、コク深く濃厚な甘さのバターキャラメルの組み合わせが、やみつきになるおいしさだといいます。
中央部に閉じ込めたピーナッツバターソースにより、最後まで味わいのコントラストを楽しめるんだとか。
クリスピーサンド新商品「ピーナッツ＆バターキャラメル」
これは食べたい！
甘じょっぱいピーナッツバターと濃厚なバターキャラメルの組み合わせは、ハーゲンダッツらしい贅沢な味わいが楽しめそう。濃いオレンジと青を組み合わせたパッケージは、一足早く秋を感じさせるデザインです。
ハーゲンダッツとしては珍しく「やみつきになる味わい」をうたっているのも注目。自信がうかがえる新作だけに、これはチェックしておきたいですね。
・発売日：2026年8月18日
（※文中の価格はすべて税込）
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