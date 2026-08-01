ハーゲンダッツ新作、やみつきの予感！「ピーナッツ×バターキャラメル」

ハーゲンダッツ ジャパンは、期間限定商品「ハーゲンダッツクリスピーサンド『ピーナッツ＆バターキャラメル』」（373円）を8月18日より全国で新発売します。

「クリスピーサンド」シリーズの新作。甘じょっぱいピーナッツバターと濃厚な味わいのバターキャラメルを、サクサク食感のウエハースとともに楽しめるアイスクリームです。

ピーナッツバターソースを加えたバターキャラメルアイスクリームを、バターキャラメルコーティングで包み、ココアウエハースでサンド。



甘じょっぱく香ばしいピーナッツバターと、コク深く濃厚な甘さのバターキャラメルの組み合わせが、やみつきになるおいしさだといいます。

中央部に閉じ込めたピーナッツバターソースにより、最後まで味わいのコントラストを楽しめるんだとか。

クリスピーサンド新商品「ピーナッツ＆バターキャラメル」

これは食べたい！

甘じょっぱいピーナッツバターと濃厚なバターキャラメルの組み合わせは、ハーゲンダッツらしい贅沢な味わいが楽しめそう。濃いオレンジと青を組み合わせたパッケージは、一足早く秋を感じさせるデザインです。



ハーゲンダッツとしては珍しく「やみつきになる味わい」をうたっているのも注目。自信がうかがえる新作だけに、これはチェックしておきたいですね。





・発売日：2026年8月18日

（※文中の価格はすべて税込）