アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第70回
コーラはゼロ！ 在庫は24！ ラベルレスの「コカ・コーラ ゼロ」が20％オフ
2026年07月28日 20時00分更新
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「コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本」がAmazonタイムセールに登場！
「コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象になっています。
過去価格2,496円のところ、20％オフの1,999円で販売中です。1本あたり約83円で購入できるため、自宅用のストックにもぴったりのセットです。
「コカ・コーラゼロ ラベルレス」の特徴
Amazon商品ページより
「コカ・コーラゼロ ラベルレス」は、「コカ・コーラ」ならではのおいしさを、カロリーゼロ・保存料ゼロ・合成香料ゼロで楽しめるという炭酸飲料です。
500mlのラベルレスボトルを採用しており、ラベルをはがす手間がなく、リサイクルしやすい仕様です。また、ボトルには100％リサイクルPETを使用しています。
350mlでは少し容量が物足りない人にも適したサイズで、家庭でのストック用としても活用しやすい商品とされています。
まとめ：ストックするなら今がお得！
ラベルレス仕様で後片付けやリサイクルがしやすく、500mlサイズで日常使いにも便利な「コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本」。
現在開催中のAmazonタイムセールでは20％オフで購入できるため、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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