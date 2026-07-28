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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第70回

コーラはゼロ！ 在庫は24！ ラベルレスの「コカ・コーラ ゼロ」が20％オフ

2026年07月28日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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「コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　「コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象になっています。

　過去価格2,496円のところ、20％オフの1,999円で販売中です。1本あたり約83円で購入できるため、自宅用のストックにもぴったりのセットです。

アマゾンでコカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本を入手

「コカ・コーラゼロ ラベルレス」の特徴
Amazon商品ページより

　「コカ・コーラゼロ ラベルレス」は、「コカ・コーラ」ならではのおいしさを、カロリーゼロ・保存料ゼロ・合成香料ゼロで楽しめるという炭酸飲料です。

　500mlのラベルレスボトルを採用しており、ラベルをはがす手間がなく、リサイクルしやすい仕様です。また、ボトルには100％リサイクルPETを使用しています。

　350mlでは少し容量が物足りない人にも適したサイズで、家庭でのストック用としても活用しやすい商品とされています。

まとめ：ストックするなら今がお得！

　ラベルレス仕様で後片付けやリサイクルがしやすく、500mlサイズで日常使いにも便利な「コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本」。

　現在開催中のAmazonタイムセールでは20％オフで購入できるため、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでコカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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