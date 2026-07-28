アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第69回
麦茶650mlが約69円は大チャンス 「やかんの麦茶」24本がAmazonでタイムセール中
2026年07月28日 20時00分更新
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「やかんの麦茶 from 爽健美茶 650mlPET×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
コカ・コーラ「やかんの麦茶 from 爽健美茶 650mlPET×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象になっています。
過去価格2,009円のところ、18％オフの1,653円で販売中です。1本あたり約69円で購入できるため、毎日の水分補給用としてまとめ買いしやすい価格となっています。
「やかんの麦茶 from 爽健美茶 650mlPET×24本」の特徴
Amazon商品ページより
「やかんの麦茶 from 爽健美茶」は、やかんで煮だした麦茶のような香ばしい香りと味わいが特徴の商品です。六条大麦100％を使用し、高温煮出し製法と独自焙煎で作られています。
カフェインは0mgで、寝る前や妊娠・授乳期の女性、子どもでも飲みやすいとされています。
まとめ：毎日飲む麦茶をお得にストックするチャンス！
毎日飲む麦茶は、セールのタイミングでまとめ買いしておくと便利です。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「やかんの麦茶 from 爽健美茶」がお得な価格で販売されています。この機会にストックを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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