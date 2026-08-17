夏の水分補給はまとめ買いがお得！「十六茶麦茶」24本が31％オフ

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「十六茶麦茶 660ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

アサヒ飲料の「十六茶麦茶 660ml×24本」は、16種の健康素材をブレンドした麦茶です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格2,391円のところ31％オフの1,655円で販売されています。24本セットなので、1本あたり約69円です。

「十六茶麦茶 660ml×24本」の特徴

Amazon商品ページより

「十六茶麦茶」は、大麦をはじめ、ハトムギ、とうもろこし、ハブ茶、発芽大麦、米、小豆、さつまいも、あわ、柿の葉、かぼちゃ、きび、ごぼう、ナツメ、ミカンの皮、ゆずの皮を使用したブレンド麦茶です。

商品ページでは、16種の健康素材をブレンドすることで、麦の香ばしさがありながら後味すっきりな味わいとして紹介されています。

100mlあたりのカフェイン含有量は0mgで、カフェインフリーの商品となっています。

まとめ：十六茶麦茶をお得にまとめ買い！

「十六茶麦茶 660ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで参考価格2,391円から31％オフの1,655円になっています。

16種の健康素材を使ったブレンド麦茶で、カフェイン0mgなのもうれしいポイントです。セールの機会に、普段飲む麦茶をストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。