どこかで見覚えがあるけど中身はXBOX系！ Hyperkinの有線XBOXコントローラーが9900円

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HyperkinのXBOXコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、HyperkinのXBOXコントローラー「Hyperkin The Competitor」が販売中だ。価格は9900円。

本製品は、“見覚えのある形状ながらも中身はXBOX系”という有線ゲームコントローラー。左右対称のアナログスティックやホール効果ジョイスティック、インパルストリガー、カスタム可能な背面ボタンなどが特徴となっている。

プレステ風の形状に驚き

ユーザーレビューを見ると“XBOX公認なのにPS配置の珍しさ／PSからXBOXに移行した人はすぐ慣れる／FPSやアクションに最適なコントローラー”といった声が寄せられている。PlayStation風のコントローラーでXBOX・PCを遊びたい人にオススメできる一台だ。