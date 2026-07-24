Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第548回
スマホゲームをガッツリ遊びたい人にオススメ！ 冷却ファン付きのスマホコントローラーが1万1182円
2026年07月24日 22時30分更新
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GameSirのスマホコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのスマホコントローラー「GameSir X3 Pro」が販売中だ。価格は1万1182円。
本製品は、背面に冷却ファンを搭載するスマホコントローラー。最大効率12Wの冷却力と900mm²の冷却プレートで、ゲームプレイによるスマホの過熱をしっかり抑えてくれるという。そのほか、ホール効果ジョイスティックや6軸ジャイロセンサー、着脱式グリップ、デュアルモーターなども備える。
冷却ファン付きのスマホコントローラー、便利すぎでは？
ユーザーレビューを見ると“ゲームしてても熱くならない／操作性や冷却性能はなかなかに高い／かなり使いやすい”といった声が寄せられている。スマホゲームを長時間遊びたいけれど、熱暴走が気になる人にオススメできる一台だ。冷却ファン付きのスマホコントローラーを求めている人は、本製品をチェックしてみてほしい。
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