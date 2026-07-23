濡れても気にせず、丸洗いもラク！ メレル「ハイドロ モック」は夏に頼れる水陸両用シューズ

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メレルの「ハイドロ モッククロッグ」は、穴の開いた流線形ボディーが目を引く水陸両用シューズです。Amazonにて12%OFFの6,798円で販売されています（7月23日現在）。

シューズ全体を1ピースにEVAフォームで生成した、ちょっと不思議な外見ですが、この形は通気性と水抜けを考えたもの。川や海で濡れても水が内部に残りにくいのです。

本体には、柔らかなフォーム素材を使った一体成型構造を採用。片足約210gと軽く、足裏には土踏まずを支えるアーチサポートも用意。見た目はゴツゴツしていますが、軽快さとクッション性をしっかり備えています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

メレル ハイドロ モッククロッグの特徴

穴だらけだから、水が抜けやすい

ボディーに大きな開口部を設け、通気性と排水性を確保しています。水辺で濡れても内部へ水がたまりにくく、川遊びなどのあともそのまま移動しやすい構造です。

軽くても、足裏はきちんと支える

クッション性と反発性を備えたFloatProフォームに加え、土踏まずに沿うアーチサポート形状を採用しています。薄いサンダルとは異なり、足裏を包むようなフィット感で歩けます。

ストラップを動かして履き方を変更

かかとには可動式ストラップがあり、足を固定したいときは後ろへ、気軽に脱ぎ履きしたいときは前へ動かせます。玄関、キャンプ場、水辺と、場面に合わせて使い分けられます。

まとめ：水辺から街歩きまでこれ一足

参考価格：7,700円

現在の価格：6,798円［12%OFF］

「メレル ハイドロ モッククロッグ」は、川遊びやキャンプなど、足元が濡れる予定のある日におすすめです。

穴から水が抜けやすく、汚れたら水で洗いやすいため、砂や泥が相手でも神経質にならずに履けます。かかとの可動式ストラップを使えばフィット感も高まり、水辺を歩くときのパカパカ感を抑えられます。

ショートパンツやカーゴパンツと合わせれば、街でも個性派サンダルとして活躍するでしょう。近所の買い物、夏の旅行、ホテルでの休憩まで、少々まとまりのない予定にも対応。普通のサンダルでは物足りないけれど、暑い日にスニーカーを履く気力もない人へすすめたい一足です。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。