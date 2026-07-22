濡れても気にせずガシガシ歩ける！ キーン「NEWPORT H2」は夏の外出に頼れる一足

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サンダルの涼しさとスニーカーの安心感を両取り

キーン NEWPORT H2が9%OFF！

夏はサンダルで涼しく過ごしたいものの、河原の石や道端の段差に足の指をぶつけるのは勘弁してほしい。キーンの「NEWPORT H2」は、そんな都合のよい願いに応えてくれる水陸両用サンダルです。Amazonにて9%OFFの14,000円で販売されています（7月22日現在）。

前方を大きなラバーパーツで覆っており、一般的なサンダルよりも足先をしっかり守ってくれるのが大きな特徴。足を包むアッパーには隙間があり、水に入ったあとも水が抜けやすい作り。

固定にはバンジーコードを採用しており、コードを引くだけでフィット感を調節可能。靴紐を結ぶ手間がなく、海や川から上がった直後でもサッと履き直せます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

キーン NEWPORT H2の特徴

足先を覆って、石や段差からガード

つま先には大きなラバーパーツを配置しています。河原を歩いているときに石へぶつけたり、キャンプ場でペグを蹴ったりしても、足の指へ直接衝撃が伝わりにくい構造です。

脱ぎ履きはコードを引くだけ

バンジーコードで締め具合を変えられるため、一般的な靴紐のように蝶結びをする必要はありません。足に合わせてサッと調節でき、濡れた状態でも扱いやすいのが便利です。

水辺を歩きやすいアウトソール

靴底には多方向へ伸びる凹凸と、細かな切れ込みを入れています。濡れた遊歩道や岩場などでも地面を捉えやすく、水遊びのあとにそのまま移動しやすい仕様です。

まとめ：水辺からそのまま街へ行ける万能感

参考価格：15,400円

現在の価格：14,000円［9%OFF］

「キーン NEWPORT H2」は、川遊び、キャンプ、海辺の観光など、一日の中で濡れる場面と歩く場面が交互にやってくる予定にぴったりです。

クッション性のあるミッドソールに加え、足裏の形に沿うサポートも備えているため、薄いビーチサンダルより長時間歩きやすい仕上がり。レジャー用の靴を何足もバッグへ詰め込まずに済みます。

見た目にはアウトドア感がありますが、デニムやカーゴパンツ、ショートパンツとの相性も良好です。旅行先で朝は商店街、昼は川辺、夕方は飲食店へ向かうような予定でも履き替えは不要。足の指を出すサンダルが苦手な人や、普通のスニーカーでは夏場に暑く感じる人にも選びやすいモデルです。

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。