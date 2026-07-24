Amazonセール情報大紹介！ 第2098回
雨もぬかるみも気にせず歩けて、しかもタフ！ メレルのゴアテックスシューズが安い
2026年07月24日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
長靴より軽快で、普通のスニーカーより雨に強い
メレル AGILITY PEAK 6 GORE-TEXが35%OFF！
メレルの「AGILITY PEAK 6 GORE-TEX」は、山道を走るために作られたトレイルランニングシューズです。Amazonにて35%OFFの19,191円で販売されています（7月24日現在）。
「山を走る予定は特にないけど……」と思った人、少々お待ちを。アッパーには、ナイロン繊維を格子状に縫い込んだ高強度ファブリックであるリップストップナイロンを採用。さらに雨を防ぎながら靴の中の湿気を逃がすGORE-TEX Invisible Fitを採用しており、防水性・防風性・透湿性に優れていて、しかも丈夫。雨の日の通勤や旅行でも足元を任せやすい一足です。
足裏には厚みのあるFLOATPROフォームを使い、ふんわりしたクッション性と反発力を確保しています。靴底には縦横へ曲がりやすくするFLEXCONNECT構造も入り、厚底ながら路面に合わせてしなやかに動く設計。「濡れにくくて、足裏がラク」ということです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
メレル AGILITY PEAK 6 GORE-TEXの特徴
雨を防いでも、ゴワゴワしにくい
GORE-TEX Invisible Fitは、防水素材をアッパーへ直接貼り合わせる構造です。水の吸い上げを抑えながら軽量化し、一般的なスニーカーに近い自然なフィット感を目指しています。
厚底クッションで足裏をふんわり
ミッドソールには、軽さと耐久性、クッション性を備えたFLOATPROフォームを採用。砂利道だけでなく、硬いアスファルトを長く歩く日にも、足裏への衝撃を和らげてくれます。
濡れた路面を捉えるVibramの靴底
靴底にはVibram MEGAGRIPと、細かな突起を備えたTRACTION LUGを配置しています。雨上がりの歩道や土の道でも踏ん張りやすく、泥や小石も逃がしやすい作りです。
まとめ：水たまりも砂利道も怖くない
参考価格：29,700円
現在の価格：19,191円［35%OFF］
「メレル AGILITY PEAK 6 GORE-TEX」は、雨の日も駅まで長く歩く人や、旅行先で舗装路と自然歩道の両方を歩く人におすすめです。
アウトソールにはVibram MEGAGRIPと深さ5mmの凹凸を採用し、濡れた路面や起伏のある道で地面を捉えやすくしています。野外フェスやキャンプで、きれいな道だけを歩ける保証がない日にも頼りになります。
普通の防水スニーカーではクッションが物足りない人や、登山靴ほど重々しい靴は避けたい人にもよいでしょう。黒系ならデニムやカーゴパンツにも合わせやすく、晴れた日の街歩きにもそのまま投入できます。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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