Amazonセール情報大紹介！ 第2101回
オフィスにピッタリの相棒！ メモリ32GBの一体型PC。Core 7・1TB搭載「ASUS V400 AiO」が21万円切り
2026年07月27日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 一体型PC「ASUS V400 AiO（V440VAK-BPC100WS）」をチェック！
ASUSの一体型PC「ASUS V400 AiO（V440VAK-BPC100WS）」がAmazonタイムセール対象。参考価格219,800円のところ、5％オフの208,810円で販売中。
Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属するほか、ワイヤレスキーボードとワイヤレスマウスも同梱。503万画素IRカメラやWindows Helloにも対応し、購入後すぐに使い始められる構成となっている。
①Core 7、32GBメモリ、1TB SSDを搭載
インテル Core 7 プロセッサー 240H、32GB DDR5メモリ、1TB PCIe 4.0 NVMe SSDを搭載。23.8型フルHDディスプレーとWindows 11 Homeを組み合わせた一体型デスクトップPCで、優れた応答性を実現する。
②Microsoft 365付属に加えWi-Fi 7にも対応
Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属するほか、110キー日本語ワイヤレスキーボードとワイヤレスマウスを同梱。Wi-Fi 7やBluetooth 5.4にも対応し、USB3.2 Type-C×1、USB3.2 Type-A×3、USB2.0×1、HDMI入力・出力を備える。
③93％画面占有率のナノエッジディスプレー
23.8型ナノエッジディスプレーは93％の画面占有率を実現し、sRGBカバー率100％の色精度と178°の広視野角を備える。503万画素ポップアップ式IRカメラはWindows Helloをサポートし、手動で出し入れできる構造を採用する。
製品スペック
【CPU】インテル Core 7 プロセッサー 240H
【メモリ】32GB DDR5
【ストレージ】1TB PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2 SSD
【ディスプレー】23.8型ワイドTFTカラー液晶（1,920×1,080ドット、100Hz、ノングレア）
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