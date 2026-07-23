熱中症予防に10分冷やして2分休む「ゆらぎモード」搭載のペルチェベストが36％オフ

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【Amazonタイムセール】Excitech ペルチェベストをチェック！

Excitechの「ペルチェベスト」がAmazonタイムセール対象。参考価格26,400円のところ、36％オフの16,899円で販売中。

暑さ対策アイテムとして活躍しそうなペルチェベスト。背面3枚のペルチェプレートで衣類内部を直接冷却するほか、男女兼用のフリーサイズを採用し、サイドのアジャスターでサイズ調整にも対応する。さらに、10分間の冷却運転後に冷却機能のみを約2分間停止し、その後再び冷却を開始するサイクルを繰り返す「ゆらぎモード」という気になる機能も搭載する。

①最大環境温度比-20℃の冷却性能

背面に3枚の高性能ペルチェプレートを搭載し、衣類内部を直接冷却。熱がこもりやすい背中まわりを効率よく冷やす設計で、猛暑下での作業時の暑さ対策をサポートする。

②約6時間使える10000mAhバッテリー

約165gの軽量・コンパクト設計ながら、10000mAhの大容量バッテリーを搭載。連続使用時間は弱モード約6時間、中モード約4.5時間、ゆらぎモード約4時間、強モード約3.5時間。充電時間は約4.5時間となっている。

③サイズ調整しやすいフリーサイズ設計

男女兼用のフリーサイズを採用し、サイドのアジャスターでサイズ調整が可能。付属のモバイルバッテリーはPSE認証を取得し、製品は第三者検品を通過したものを出荷。