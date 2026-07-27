11型液晶・6GBメモリ・128GBストレージ搭載で4万円切り！ 「Galaxy Tab A11+」が22％オフ

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【Amazonで割引中】Samsung タブレット「Galaxy Tab A11+」をチェック！

Samsungのタブレット「Galaxy Tab A11+」がAmazonで割引対象。参考価格48,070円のところ、22％オフの37,722円で販売中。

保存容量を拡張できる点も、このモデルの特徴だ。6GBメモリと128GBストレージを備えるほか、最大2TBのmicroSDカードにも対応する。「Galaxy Tab A11+」は11型ディスプレーに加え、Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーを搭載。「かこって検索」やGoogle Geminiにも対応し、遊びやタスク管理にも活用できる。

①90Hz表示とDolby Atmos対応4スピーカーを搭載

11型ディスプレーは90Hzのリフレッシュレートに対応し、動画やゲーム、ソーシャルメディアのブラウジングもなめらかな表示を実現。Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーも搭載し、立体感のあるサウンドで映像コンテンツを楽しめる。

②「かこって検索」やGoogle Geminiに対応

「かこって検索」やGoogle Geminiに対応。遊びやタスク管理など、さまざまな用途で活用できる。3.5mmオーディオジャックも備え、有線ヘッドホンを接続してコンテンツを楽しめる。

③7,040mAhバッテリーと25W急速充電に対応

7,040mAhバッテリーを搭載し、長時間の利用に対応。25Wの超高速充電にも対応しており、短時間で充電しやすい設計だ。128GBストレージを備え、さらに最大2TBのmicroSDカードにも対応する。