Amazonセール情報大紹介！ 第2102回
11型液晶・6GBメモリ・128GBストレージ搭載で4万円切り！ 「Galaxy Tab A11+」が22％オフ
2026年07月27日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Samsung タブレット「Galaxy Tab A11+」をチェック！
Samsungのタブレット「Galaxy Tab A11+」がAmazonで割引対象。参考価格48,070円のところ、22％オフの37,722円で販売中。
保存容量を拡張できる点も、このモデルの特徴だ。6GBメモリと128GBストレージを備えるほか、最大2TBのmicroSDカードにも対応する。「Galaxy Tab A11+」は11型ディスプレーに加え、Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーを搭載。「かこって検索」やGoogle Geminiにも対応し、遊びやタスク管理にも活用できる。
①90Hz表示とDolby Atmos対応4スピーカーを搭載
11型ディスプレーは90Hzのリフレッシュレートに対応し、動画やゲーム、ソーシャルメディアのブラウジングもなめらかな表示を実現。Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーも搭載し、立体感のあるサウンドで映像コンテンツを楽しめる。
②「かこって検索」やGoogle Geminiに対応
「かこって検索」やGoogle Geminiに対応。遊びやタスク管理など、さまざまな用途で活用できる。3.5mmオーディオジャックも備え、有線ヘッドホンを接続してコンテンツを楽しめる。
③7,040mAhバッテリーと25W急速充電に対応
7,040mAhバッテリーを搭載し、長時間の利用に対応。25Wの超高速充電にも対応しており、短時間で充電しやすい設計だ。128GBストレージを備え、さらに最大2TBのmicroSDカードにも対応する。
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