Amazonセール情報大紹介！ 第2097回
高性能ビジネスノートならこれ！ 32GBメモリ・1TB SSD搭載。Dell 16「DC16251」が20万円切り
2026年07月24日 18時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell ノートPC「Dell 16 DC16251」をチェック！
DellのノートPC「Dell 16 DC16251」がAmazonタイムセール対象。参考価格223,980円のところ、11％オフの198,980円で販売中。
32GBメモリと1TB SSDを最初から備え、購入後すぐに仕事で使える構成が、このモデルの魅力だ。Dellの「Dell 16 DC16251」は、Core 7 150Uも搭載し、高い基本性能を求める人にも応える。さらに、翌営業日対応のオンサイトサービスも備え、長く安心して使える点も見逃せない。
①AI機能も活用しやすい基本構成
Microsoft Copilotを呼び出せるCopilotキーを備え、AI機能へ素早くアクセスできる。ExpressChargeにも対応し、短時間で効率よく充電できる点も特徴。仕事の合間や外出前など、限られた時間でも充電しやすい設計だ。
②16:10表示と120Hz対応ディスプレー
16型WUXGA（1920×1200ドット）の16:10ディスプレーを採用し、一般的な16:9より縦方向を広く表示できる。非光沢パネルに加え、ブルーライトを低減するComfortView Plusにも対応。
③映像出力や周辺機器も接続しやすい
USB Type-C（DisplayPort 1.4対応）やUSB 3.2 Gen 1（Type-A）、HDMI 1.4、SDカードスロット、ユニバーサルオーディオジャックを搭載。Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3にも対応し、さまざまな周辺機器と接続できる。
製品スペック
【CPU】Core 7 150U
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】16型 WUXGA（1920×1200）、16:10、非光沢
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