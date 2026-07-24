耐久性◎のビジネスノートはRyzen 7・メモリ16GB搭載。Microsoft 365も24か月付く「Vivobook 14」が13万円切り！

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【Amazonタイムセール】ASUS ノートPC「Vivobook 14（M1405NAQ-R7165BLS）」をチェック！

ASUSのノートPC「Vivobook 14（M1405NAQ-R7165BLS）」がAmazonタイムセール対象。参考価格139,800円のところ、7％オフの129,800円で販売中。

Ryzen 7や16GBメモリに加え、Microsoft 365 Personal（24か月版）も付属する点が、このモデルの見どころだ。ASUSの「Vivobook 14」は、14型1920×1200ドットのノングレアディスプレーを採用するほか、92万画素Webカメラにはプライバシーシャッターも備え、仕事や学習で使いやすい構成となっている。

①Microsoft 365 Personal（24か月版）付きですぐ使い始められる

Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属。仕事や学習などに活用できる環境を最初から備えている。

②14型WUXGAディスプレーを採用

14型1920×1200ドットのノングレアディスプレーを採用。映り込みを抑えた画面で、仕事や学習などさまざまな用途に使いやすい。

③MIL規格準拠の耐久性とプライバシーに配慮した設計

米国軍用規格MIL-STD-810Hに準拠した耐久性を備えるほか、Webカメラには物理的なプライバシーシャッターを搭載。Wi-Fi 6やBluetooth 5.4にも対応する。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 170

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】14型（1920×1200）ノングレア