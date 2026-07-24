小型軽量タブレットお探しなら8.7型・LTE対応で31,290円。Amazon限定128GBの「Lenovo Tab One」が21％オフ

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【Amazonで割引中】Lenovo タブレット「Lenovo Tab One（ZAF10115JP）」をチェック！

Lenovoのタブレット「Lenovo Tab One（ZAF10115JP）」がAmazonタイムセール対象。参考価格39,380円のところ、21％オフの31,290円で販売中。

Amazon限定モデルではストレージを128GBへ増量。さらに、最大1TBのmicroSDカードにも対応する。「Lenovo Tab One」はDolby Atmos対応デュアルスピーカーや約10時間のバッテリー駆動時間を備えるほか、約320gの軽量ボディも採用する。

①Amazon限定128GBモデルで保存容量を強化

Amazon限定モデルではストレージを128GBへ増量。本体ストレージに加え、最大1TBのmicroSDカードにも対応する。LTE対応モデルのため、Wi-Fi環境がない場所でも利用できる。

②Dolby Atmos対応デュアルスピーカーを搭載

Dolby Atmos対応のデュアルスピーカーを搭載。8.7型ディスプレーと組み合わせ、動画や音楽を本体スピーカーで楽しめるほか、マイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャックも備える。

③約320gの軽量ボディに約10時間駆動

本体重量は約320gで、5100mAhバッテリーを搭載。約10時間のバッテリー駆動時間に加え、USB Type-Cによる充電やBluetooth 5.3、Miracastにも対応する。