Amazonセール情報大紹介！ 第2099回
最新エアコン室外機カバーが特価1,555円！ 通風口装備＆強力磁石で設置も簡単
2026年07月24日 19時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】山善「風が通る エアコン室外機カバー（YVMA-8460H）」をチェック！
山善の「風が通る エアコン室外機カバー（YVMA-8460H）」がAmazon割引対象。参考価格1,980円のところ、21％オフの1,555円で販売中。
日差しを遮りながら、風の通りも確保する構造が特徴だ。山善の「風が通る エアコン室外機カバー（YVMA-8460H）」は、前面のひさしで日光を遮り、室外機との間に空間を設けるほか、複数の通風口で風の通りを確保。強力マグネットで固定でき、室外機に合わせてハサミでカットすることも可能。
①ひさしと通風口で放熱を妨げにくい構造
前面のひさしで日差しを遮りながら、室外機との間に空間を確保。さらに複数の通風口を備え、風の通りを良くして放熱を妨げにくい構造を採用する。
②工具不要で取り付け、サイズ調整も簡単
強力マグネットで室外機へ固定でき、工具を使わず取り付けられる。カバーはハサミで自由にカットできるため、室外機のサイズに合わせて調整可能。
③アルミ蒸着フィルムなど4種類の素材を採用
材質にはアルミ蒸着フィルム、発砲ポリエチレン、マグネット、ポリカーボネートを採用。本体サイズは幅84×奥行60×高さ1.5cmで、ひさし付きの構造としている。
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