USBメモリサイズの外付けSSD登場　Type-C＆USB-A両対応でiPhoneやPS5でも使える

ロジテックINAソリューションズは、USB Type-CコネクターとUSB-Aコネクターを搭載したUSB 10Gbps対応外付けポータブルSSD「LMD-SPFUACシリーズ」を7月24日に発売する。価格はオープン価格で、発売記念として7月24日から7月31日9時59分まで、対象店舗で10%OFFクーポンキャンペーンも実施する。購入はロジテックダイレクト本店、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、Amazon店で可能だという。

最大の特徴は、USBメモリほどのコンパクトさでありながら、読み込み最大550MB/s、書き込み最大500MB/sの高速転送を実現する点だ。USB3.2 Gen2に相当するUSB 10Gbps接続に対応し、高画質写真や動画、ゲームデータの保存や移動を素早くこなせる。USB-AとUSB Type-Cの両コネクターを備えるため、変換ケーブルやアダプターを用意せずに、従来のUSB-A搭載パソコンからMac、iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットまで幅広く接続できる。

携帯性も強みだ。重さは約27g、サイズはおよそ幅66×奥行18×高さ8mmで、ポケットや小物入れに収まりやすい。USB-A側はキャップ付き、USB Type-C側は回転式で、持ち運び時の扱いやすさにも配慮している。さらにストラップホールとアクセスLEDを搭載し、保存状態の確認や紛失対策にも役立つ設計だ。

付属ソフトとして、サイバーリンク社のAI写真編集ソフト「PhotoDirector（Windows版）」が同梱される。色調補正や美肌補正といった基本的な写真編集に加え、AI背景置き換えなどの高度な加工にも対応する。対応OSはWindows 11だ。また、PlayStation 5での動作確認済みで、ゲームデータの保存用拡張ストレージとしても利用できるほか、iPhone内の写真や動画を簡単にバックアップできる「Extorage Plus」にも対応する。