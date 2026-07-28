USBハブと充電ケーブルが一体化、100W給電対応の新モデル登場

エレコムは、USBポートの増設とパソコン充電を1台で実現する充電ケーブル一体型USBハブ「U3HC-C040PBK」を発売した。価格は4,280円。
この製品は、USB Type-C - USB Type-C充電ケーブル一体型のUSBハブで、USB-Aポートを2基、USB Type-Cポートを2基備える。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器をまとめて接続でき、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応するため、書類や写真などの大容量データも高速に転送できるという。
最大入力100WのUSB Power Deliveryに対応し、パソコンの充電用ケーブルとしても使える点が特徴だ。対応ケーブルを別途用意する必要がなく、ケーブルバンドも付属するため、持ち運び時やデスク周りをすっきり保ちやすい。なお、本体で10Wを消費するため、最大出力は90Wとなる。90W給電を行う場合は100W出力のAC充電器が必要だ。
電源方式はセルフパワーとバスパワーの共用で、安定した電源供給に配慮している。ケーブルはどちらも直付けタイプで、パソコン接続用は約0.15m、充電器接続用は約1mだ。さらに、接続デバイス間の相性問題を抑え、通信品質を安定させる設計も採用している。
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