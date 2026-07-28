3.5mm有線イヤホン新製品が登場　マイク付き含む全16モデルを発売

エレコムは、φ3.5mmミニジャック対応の有線イヤホンを7月下旬に発売する。価格はオープン価格となっている。ラインアップは、開放的な装着感のインナーイヤー型、音漏れを抑えたカナル型、通話や音声アシスタント操作に対応するマイク付きモデルの計16型番となる。ケーブル長は約1.2mで、スマートフォンやタブレット、パソコンに挿すだけですぐ使える設計だ。

共通の特徴は、断線しにくい「ケーブル強度向上設計」を採用し、ペアリングや充電が不要な点にある。φ3.5mmミニジャックを備えた機器で利用でき、音楽再生だけでなく、動画視聴やゲームプレイにも向く。なお、φ3.5mmミニジャックがない機器では使用できず、変換アダプターが別途必要になる場合がある。

インナーイヤー型は、耳を圧迫しにくい開放式で、周囲の音を聞き取りやすいのが利点だ。φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載し、バランスの良い音質で再生する。カナル型は、密閉式の耳せんタイプで音漏れを抑え、音楽への没入感を高める。こちらはφ10mmダイナミックドライバーを採用し、S・M・Lのイヤーピースを同梱するため、装着感を選びやすい。

マイク付きモデルはφ3.5mm4極ミニジャック対応機器で使え、通話や音声アシスタントの呼び出しにも対応する。リモコンマイクのセンターボタンで着信応答や通話終了ができ、長押しで音声アシスタントを起動できる。