次世代モバイルバッテリーがお得　PayPayポイント最大1000円相当プレゼント

エレコムは、次世代モバイルバッテリーの購入者を対象にPayPayポイントを付与する「PayPayポイントプレゼントキャンペーン」を、7月27日から開始した。キャンペーン期間（購入期間）は7月27日から9月30日まで、応募期間は7月27日から10月5日23時59分までだ。対象店舗は販売店またはECサイトで、一部店舗は対象外となる場合があるという。対象製品は、半固体リチウムイオン電池、リン酸鉄リチウムイオン電池、ナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリー各種で、購入後に所定条件で応募すると500円相当から1,000円相当のPayPayポイントを受け取れる仕組みだ。

注目点は、安全性を高めた電池技術を前面に打ち出している点だ。半固体リチウムイオン電池は電解質をゲル状に近づけた構造で発熱・発火リスクの低減が期待され、リン酸鉄リチウムイオン電池は熱安定性に優れ、ナトリウムイオン電池は資源制約の観点からも次世代電池として関心が高い。エレコムは、外出時や旅行、防災用途での安心感を高める選択肢として、買い替えの後押しを狙う構えだ。

対象製品は幅広く、ケーブル一体型 半固体モバイルバッテリー(5000mAh/20W)や(10000mAh/30W)、半固体モバイルバッテリー(5000mAh/22.5W)、(10000mAh/35W)、(20000mAh/67W)、リン酸鉄モバイルバッテリー(12000mAh/PD20W/C×1＋A×1)、(30000mAh/PD45W+7.5W/C1+A1)、ナトリウムイオン電池モバイルバッテリーなどが並ぶだ。型番はDE-C83-5000BK、DE-C83-5000WH、DE-C84-10000BK、DE-C84-10000WH、DE-C85-5000BK、DE-C85-5000WH、DE-C86-10000BK、DE-C86-10000BU、DE-C86-10000PN、DE-C86-10000WH、DE-C87-20000BK、EC-C58MN、EC-C59MN、EC-C60MN、EC-C61MN、EC-C62MN、DE-C39-12000BK、DE-C39-12000WH、DE-C41-30000BK、DE-C41-30000LGY、DE-C55L-9000BK、DE-C55L-9000LGY、EC-C27LBKだ。

応募は5つのステップで完了し、キャンペーン終了後1ヵ月程度でポイント付与が予定されるという。古いバッテリーの送付や下取りは不要で、不要になったバッテリーは自治体や家電量販店の回収ルールに従って処分する必要がある。購入方法は販売店またはECサイトで対象製品を選び、購入後にキャンペーン条件に沿って応募する形だ。製品詳細はキャンペーン特設サイトから確認できる。