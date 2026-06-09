Windows専用で最新の「MoC（Match-on-Chip）」認証に対応
エレコムがWindows Hello対応の低価格USB指紋認証リーダー2機種を発売
2026年06月09日 12時00分更新
エレコムは2026年6月9日、指紋センサー非搭載のパソコンでも「Windows Hello」によるワンタッチログインが可能なMoC方式のUSB指紋認証リーダーを発表した。パスキー対応で用途に合わせて選べる2タイプを用意。6月上旬より発売する。
本製品は、USBポートに接続するだけで、指をセンサーに当てるだけの瞬時なログインを可能にするデバイス。パスワード不要の認証技術「パスキー」に対応し、対象Webサイトに簡単かつ安全にログインできる。
セキュリティー面では、最新の「MoC（Match-on-Chip）」方式を採用。指紋情報をデバイス内で暗号化・認証するため、パソコン本体に指紋データが送信されず、情報の漏洩や不正読み取りを防ぐことができる。
指紋読み取りICにはMicrosoftの認証済みのモジュールを採用し、他人受入率0.001％以下、本人拒否率1.7％以下の高い認証精度を実現。「Windows Hello」および「Windows Hello ESS」に対応する。
360°どの角度からでも正確に指紋を読み取れるため、ストレスなくログイン可能。また、指紋は最大10件まで登録でき、複数人でのパソコン共有にも適している。
ノートPCに最適なUSBドングルタイプと、デスクトップPCに適したなUSB有線タイプの2種類をラインアップ。いずれもWindows専用で、USBハブ経由での利用が可能だ。
ドングルモデル（CR-FI01UBK）は、ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならないコンパクトサイズで、市場想定価格は7480円前後。
使いやすい位置に手元に引き出して設置できる有線独立モデル（CR-FI50UBK）は、底面の強力な磁石でスチール製のデスクやキャビネットに固定可能。木製棚などに固定できるパーツも付属する。市場想定価格は8980円前後。
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