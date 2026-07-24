士郎正宗デザインの復刻マウスに限定レッド登場　9月下旬発売へ

エレコムは7月24日、漫画家・士郎正宗氏によるデザインマウス「M.A.P.P.」復刻モデルに、限定カラー「レッド」を追加して9月下旬に発売すると発表した。価格は12,800円。予約販売は9月18日12時から、エレコムダイレクトショップで開始するという。

今回追加される「レッド」は、士郎正宗氏監修のカラーを採用した数量限定モデルだ。鮮やかな発色が目を引き、作品世界の存在感をデスク上に添えるデザイン性の高い一台となる。型番はM-SHIROW1FKで、Bluetooth Low Energy対応のワイヤレス接続を採用する。

機能面では、接続先切り替え機能に対応し、Bluetoothで3台まで切り替えられる。読み取り方式はIR LED、センサー分解能は400、800、1600、2400、3200DPIから選択でき、作業内容に応じて操作感を調整しやすい。ボタン数は5個、ホイールは1個となる。

サイズはおよそ幅67×奥行106×高さ38mm。重量は約78gで、持ち運びやすいMサイズ設計だ。電源は内蔵リチウムイオンキャパシタの充電式で、1回の満充電で最長約45日使えるという。対応機種はBluetooth Low Energy対応のWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機で、USB Type-Cポートで充電する仕様だ。内容物はマウス本体、クイックスタートガイド、SPデザインのインフォメーションカードとなる。