午後ティー1ケースが2000円以下！ ラベルレスの「おいしい無糖」を今こそ箱買い

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「午後の紅茶 おいしい無糖 500ml 24本 ラベルレス ペットボトル」が

Amazonタイムセールに登場！

キリンビバレッジ「午後の紅茶 おいしい無糖 500ml 24本 ラベルレス ペットボトル」が現在、Amazonタイムセールの対象となっています。

参考価格2,259円のところ、12％オフの1,984円で販売中です。1本あたり約83円で購入できるため、まとめ買いを検討している人にとって注目のセールとなっています。

「午後の紅茶 おいしい無糖」の特徴

Amazon商品ページより

「午後の紅茶 おいしい無糖」は、「紅茶のシャンパン」と称される世界三大銘茶のダージリン茶葉を全茶葉中20％使用した無糖アイスティーです。

異なる2つの温度で茶葉を抽出する「ツイン・ブリュー製法」を採用し、茶葉の香りと豊かなうまみを引き出しながら、クリアですっきりとした後味に仕上げているといいます。

本製品はラベルレス仕様のため、ラベルをはがす手間が省け、分別しやすい点も特徴です。

まとめ：まとめ買いするならAmazonタイムセールがおすすめ！

毎日の食事のおともや自宅・オフィス用のストックとして「午後の紅茶 おいしい無糖」を用意しておきたい人にとって、今回のセールは見逃せない機会です。

現在開催中のAmazonタイムセールでお得な価格になっているため、この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。