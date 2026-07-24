アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第63回
午後ティー1ケースが2000円以下！ ラベルレスの「おいしい無糖」を今こそ箱買い
2026年07月24日 20時00分更新
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「午後の紅茶 おいしい無糖 500ml 24本 ラベルレス ペットボトル」が
Amazonタイムセールに登場！
キリンビバレッジ「午後の紅茶 おいしい無糖 500ml 24本 ラベルレス ペットボトル」が現在、Amazonタイムセールの対象となっています。
参考価格2,259円のところ、12％オフの1,984円で販売中です。1本あたり約83円で購入できるため、まとめ買いを検討している人にとって注目のセールとなっています。
「午後の紅茶 おいしい無糖」の特徴
Amazon商品ページより
「午後の紅茶 おいしい無糖」は、「紅茶のシャンパン」と称される世界三大銘茶のダージリン茶葉を全茶葉中20％使用した無糖アイスティーです。
異なる2つの温度で茶葉を抽出する「ツイン・ブリュー製法」を採用し、茶葉の香りと豊かなうまみを引き出しながら、クリアですっきりとした後味に仕上げているといいます。
本製品はラベルレス仕様のため、ラベルをはがす手間が省け、分別しやすい点も特徴です。
まとめ：まとめ買いするならAmazonタイムセールがおすすめ！
毎日の食事のおともや自宅・オフィス用のストックとして「午後の紅茶 おいしい無糖」を用意しておきたい人にとって、今回のセールは見逃せない機会です。
現在開催中のAmazonタイムセールでお得な価格になっているため、この機会にまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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