40％オフでまとめ買いにピッタリ！ 「ウィルキンソン タンサン レモン」1Lが1本約108円

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「ウィルキンソン タンサン レモン スリムボトル 1000ml×12本」が

Amazonタイムセールに登場！

レモン炭酸水「ウィルキンソン タンサン レモン スリムボトル 1000ml×12本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格2,165円のところ40％オフの1,299円で販売されています。1本あたり約108円で購入できます。

「ウィルキンソン タンサン レモン スリムボトル 1000ml×12本」の特徴

Amazon商品ページより

「ウィルキンソン タンサン レモン スリムボトル」は、「刺激、強め。」を掲げる本格レモン炭酸水です。100年を超える伝統を持つブランドの商品で、水、炭酸、香料のみを使用しています。

スリムボトルを採用しており、持ちやすさと携帯性を両立しているのも特徴です。片手でも扱いやすい形状で、ウィルキンソンならではの強い刺激を楽しめるとしています。

まとめ：強炭酸をストックするなら今！

「ウィルキンソン タンサン レモン スリムボトル 1000ml×12本」が40％オフとなり、1本あたり約108円で購入できるお得なタイムセールです。

現在開催中のAmazonタイムセールでまとめ買いしやすい価格となっているので、自宅用やストック用として購入を検討してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。