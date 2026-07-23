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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第61回

40％オフでまとめ買いにピッタリ！ 「ウィルキンソン タンサン レモン」1Lが1本約108円

2026年07月23日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ウィルキンソン タンサン レモン スリムボトル 1000ml×12本」が
Amazonタイムセールに登場！

　レモン炭酸水「ウィルキンソン タンサン レモン スリムボトル 1000ml×12本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　参考価格2,165円のところ40％オフの1,299円で販売されています。1本あたり約108円で購入できます。

アマゾンでウィルキンソン タンサン レモン スリムボトル 1000ml×12本を入手

「ウィルキンソン タンサン レモン スリムボトル 1000ml×12本」の特徴
Amazon商品ページより

　「ウィルキンソン タンサン レモン スリムボトル」は、「刺激、強め。」を掲げる本格レモン炭酸水です。100年を超える伝統を持つブランドの商品で、水、炭酸、香料のみを使用しています。

　スリムボトルを採用しており、持ちやすさと携帯性を両立しているのも特徴です。片手でも扱いやすい形状で、ウィルキンソンならではの強い刺激を楽しめるとしています。

まとめ：強炭酸をストックするなら今！

　「ウィルキンソン タンサン レモン スリムボトル 1000ml×12本」が40％オフとなり、1本あたり約108円で購入できるお得なタイムセールです。

　現在開催中のAmazonタイムセールでまとめ買いしやすい価格となっているので、自宅用やストック用として購入を検討してみてはいかがでしょうか。

アマゾンでウィルキンソン タンサン レモン スリムボトル 1000ml×12本を入手

※価格は税込み表記です。

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