バンダイナムコエンターテインメントは8月18日、iOS／Android／PC（Google Play Games／DMM GAMES）向けガンダムシミュレーション『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』について、ストーリーイベント「SDガンダム外伝Ⅲ ジークジオン編 アルガス騎士団」を開催。

また、UR「バーサル騎士ガンダム(EX)」／UR「バーサル騎士ガンダム」やUR「三代目頑駄無大将軍(EX)」／UR「三代目頑駄無大将軍」などが新たに追加されたピックアップガシャが開催中だ。イベント＆ガシャともに開催期間は、2026年8月31日10時59分まで（予定）。

■ストーリーイベント「SDガンダム外伝III ジークジオン編 アルガス騎士団」開催中！

ストーリーイベント「SDガンダム外伝III ジークジオン編 アルガス騎士団」が開催中。イベントではボスバトルをクリアすることで、カードダスを引くことができるカードダスコインを獲得できる。獲得したカードダスはカードバインダーに保存され、カードダスをコレクションすると豪華アイテムを手に入れることができるので、たくさん集めよう。

また、ストーリーイベント「SDガンダム外伝Ⅰ ジークジオン編 ラクロアの勇者」と「SDガンダム外伝II ジークジオン編 伝説の巨人」も引き続き開催中。報酬としてユニットを獲得できるので、まだ手に入れていない人はぜひ獲得しよう。イベント開催期間は、2026年8月31日10時59分まで（予定）。

「SDガンダム外伝Ⅰ ジークジオン編 ラクロアの勇者」

「SDガンダム外伝II ジークジオン編 伝説の巨人」

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

■UR「バーサル騎士ガンダム(EX)」、UR「三代目頑駄無大将軍(EX)」などが登場するピックアップガシャが開催中！

ピックアップガシャに、期間限定ユニットとしてUR「バーサル騎士ガンダム(EX)」／UR「バーサル騎士ガンダム」が新登場。さらに、UR「三代目頑駄無大将軍(EX)」／UR「三代目頑駄無大将軍」も新登場するほか、限定UR「モンスターブラックドラゴン(EX)」／UR「モンスターブラックドラゴン」が再登場する。

また、URサポーター「騎士アムロ(ディジェアーマー)」が新登場するほか、URサポーター「騎士アムロ&天馬ホワイトベース」がピックアップされる。ガシャの開催期間は、2026年8月31日10時59分まで（予定）。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

■Web Storeとゲーム内で「SDガンダム外伝まつり」開催を記念したお得なダイヤパックが販売中！

「SDガンダム外伝まつり」の開催を記念したお得なダイヤパックが期間限定で販売中。販売期間は、2026年9月17日11時59分まで（予定）。

●SDガンダム外伝まつり記念お得ダイヤパック【1回のみ】

商品内容

・ダイヤ×600

・APパック×1

●SDガンダム外伝まつり記念ガシャチケットパック【1回のみ】

商品内容

・ダイヤ×1500

・[期間限定]ピックアップガシャチケット(2026/8/13)×1

さらにWeb Store限定商品も販売中。

●WebStore限定SDガンダム外伝まつり記念ガシャチケットパック

商品内容

・ダイヤ×3000

・[期間限定]ピックアップガシャチケット(2026/8/13)×1

▼Web Store

https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp

※注意事項

・販売期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

・購入したアイテムは、直接所持数に加算されます。所持上限を超えた分はプレゼントに送られます。

・パックがダイヤショップに表示されない場合、アプリの再起動をお試しください。

・[期間限定]ピックアップガシャチケット(2026/8/13)の使用期限は2026年9月30日10時59分までです。

・詳細はアプリ内をご確認ください。

■「ジージェネエターナル PLAY to WATCH!!」にて「SDガンダム外伝 ジークジオン編」紹介中！

新たにシナリオ参戦するガンダム作品を紹介していく番組「ジージェネエターナルPLAY to WATCH!!」が配信中。今回は2026年8月中旬に開催予定のストーリーイベント「SDガンダム外伝II 伝説の巨人」と「SDガンダム外伝III アルガス騎士団」について紹介している。

前編の内容を踏まえつつ、番組MCの大河元気さんと一緒に「SDガンダム外伝」の新たなストーリーの魅力に迫っていく。前編も好評配信中。まだ視聴していない人は、あわせてチェックしよう。

【番組概要】

動画タイトル：【SDガンダム外伝回 後編】『SDガンダム外伝II 伝説の巨人』『SDガンダム外伝III アルガス騎士団』ジージェネエターナル PLAY to WATCH!!【SDガンダム ジージェネレーション エターナル】

視聴期限：配信中～2026年9月30日予定

※予告なく変更・終了になることがあります。

配信ページURL：https://bnent.jp/ptwSD_two_JP/

出演者：

番組MC：大河元気さん

ゲスト：松本保典さん（騎士ガンダム役）

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／DMM GAMES）

※一部非対応機種がございます。

配信日：

iOS／Android：配信中（2025年4月16日）

PC（Google Play Games）：配信中（2025年10月16日）

PC（DMM GAMES）：配信中（2026年7月22日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

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